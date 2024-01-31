Hizmet sektöründe enflasyon yıllık bazda uçtu

Kaynak: Dünya
Hizmet sektöründe enflasyon yıllık bazda uçtu
Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin ilişkin hizmet ÜFE verilerini açıkladı.

Bu veri, hizmet sektöründe faaliyet gösteren üreticiler için fiyat değişimini ifade ediyor.

Açıklanan verilere göre, Aralık 2023'te yüzde 3,59 artışla yüzde 81,18 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 76,37 artış gösterdi.

Endekste, bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 72,21 oranında artış görülürken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,54 artış yaşandı.

Diğer gruplardan ise bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 83,25 artarken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 79,45, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 94,18, idari ve destek hizmetlerde yüzde 95,24 yükseliş gösterdi.

Yıllık hizmet sektörü enflasyonuna göre 12 alt sektör daha düşüş gösterirken, 15 alt sektör daha yüksek değişim yaşandı.

Hizmet sektörü enflasyonunda, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 38,31 olurken, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 45,69, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 70,19 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler arasında yer aldı.

Aylık hizmet sektörü enflasyonuna göre 21 alt sektör daha düşük olurken, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Endekste programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 11,15, konaklama hizmetleri yüzde 0,81, istihdam hizmetleri yüzde 0,26 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler arasında yer aldı.

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