Depremzedelere verilen kredinin düşük faizi 3 katına çıkarıldı. Depremzedeler isyan etti

Kaynak: Haber Merkezi
Depremzedelere verilen kredinin düşük faizi 3 katına çıkarıldı. Depremzedeler isyan etti
Depremzedeleri isyan ettiren kredi faizi. Hem de o krediyi veren bir devlet bankası. 0,99 faizle 30 Bin 971 lirayla başlayan taksitler 87 Bin 313 Liraya çıkarıldı. O kredinin adresi Hatay Reyhanlı Halk Bank olarak kayıtlarda geçti. Çekilen 1 milyon. Ödenecek olan 1 milyon 286 bindi ancak şimdi ödenecek miktar 1 Milyon 848 Bin lira.

Hatay Reyhanlı'da bir ithalat ihracat firması sahibi aldığı krediyle, yaşadığı deprem gibi bir de Devletin Bankası Halkbank'tan aldığı krediyle darbe yedi. Depremzede aldığı kredinin miktarı 1 Milyon lira...Geri ödeyeceği miktar ise 0.99 faizle 1 Milyon 286 bin lira olduğunu iddia ederken, sonra nasıl olduysa faizler arttı. Geri ödenecek miktar 1 Milyon 848 bin liraya çıktı. Kredi dökümünde ilk ödeme Temmuz'da 30 Bin 971 lira, Ekim'de 47,065 ve 4 Ocak 2024'te 87 bin 313 lira yükseldi. Ödemeler Nisan'a kadar üçer aylık dönemlerde yapılacağı belgede gösteriliyor. 4 Nisan'da ödenecek miktar ise 121 Bin 959 lira. İşte Nisandan sonra 65 Bin 32 liralık aylık taksitlere dönüyor.

FAİZİN 3 KAT ARTIRILDIĞI İDDİA EDİLİYOR

İddia deprem bölgesi olarak 0,99 olarak alındığını iddia eden ithalat ihracat firması sahipleri şimdi faizin 3,73'e çıkarıldığını iddia ediyor. Böylece 562 bin lira fazla ödeme yapılacağı öne sürülüyor. İşte bu iddiadan sonra firma sahibinin paylaşımı şöyle:

"Böyle sahtekarlık ben hayatımda görmedimdeprem bölgelerine düşük faiz ile verilen kredileri 3 katına çıkardılar neymiş değişken faiz bu milleti yeter soyduğunuz aylık 30,971 tl olan taksit tutarı bugün 87.313 tl yapmışlar tüm kredi kullananlar bende dahil bu büyük kazıklı desteğiniz için teşekkür ederiz".

İlgili Haberler
TFF yetkilisi Süper Kupa fiyaskosunda yaşananları kronolojik olarak tek tek açıkladı
Fatih Altaylı’nın ifade vereceği tarih belli oldu
Meydanlarda lanet okuyorlar, ticarete tam gaz devam ediyorlar: Türkiye’nin İsrail’e ihracatı 430,6 milyon dolara yükseldi
Son Haberler
65 suçtan aranan suç makinesi jandarma ekiplerince yakalandı Gündem
65 suçtan aranan suç makinesi jandarma ekiplerince yakalandı
Evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım masrafı zammı ne kadar oldu? Keşfet
Evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım masrafı zammı ne kadar oldu?
İstanbul'da 10 öğrenci ve hostes ile birlikte servis kaçırıldı. İşte film gibi kaçırmanın tüm detayları Yaşam
İstanbul'da 10 öğrenci ve hostes ile birlikte servis kaçırıldı. İşte film gibi kaçırmanın tüm detayları
Korona aşılarıyla ilgili şok açıklama geldi. Vakalar artıyor. Maske kararları geliyor Sağlık
Korona aşılarıyla ilgili şok açıklama geldi. Vakalar artıyor. Maske kararları geliyor
TRT yine bol kepçe. Halktan aldığını yandaşa dağıtıyor Gündem
TRT yine bol kepçe. Halktan aldığını yandaşa dağıtıyor
ABD üssüne kamikaze saldırısı. Orta Doğu'da sıcak saatler Dünya
ABD üssüne kamikaze saldırısı. Orta Doğu'da sıcak saatler
İstanbul'da taksiye dev zam. İndi bindi parası şok yaşatacak Ekonomi
İstanbul'da taksiye dev zam. İndi bindi parası şok yaşatacak