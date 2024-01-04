Depremzedelere verilen kredinin düşük faizi 3 katına çıkarıldı. Depremzedeler isyan etti

Hatay Reyhanlı'da bir ithalat ihracat firması sahibi aldığı krediyle, yaşadığı deprem gibi bir de Devletin Bankası Halkbank'tan aldığı krediyle darbe yedi. Depremzede aldığı kredinin miktarı 1 Milyon lira...Geri ödeyeceği miktar ise 0.99 faizle 1 Milyon 286 bin lira olduğunu iddia ederken, sonra nasıl olduysa faizler arttı. Geri ödenecek miktar 1 Milyon 848 bin liraya çıktı. Kredi dökümünde ilk ödeme Temmuz'da 30 Bin 971 lira, Ekim'de 47,065 ve 4 Ocak 2024'te 87 bin 313 lira yükseldi. Ödemeler Nisan'a kadar üçer aylık dönemlerde yapılacağı belgede gösteriliyor. 4 Nisan'da ödenecek miktar ise 121 Bin 959 lira. İşte Nisandan sonra 65 Bin 32 liralık aylık taksitlere dönüyor.

FAİZİN 3 KAT ARTIRILDIĞI İDDİA EDİLİYOR

İddia deprem bölgesi olarak 0,99 olarak alındığını iddia eden ithalat ihracat firması sahipleri şimdi faizin 3,73'e çıkarıldığını iddia ediyor. Böylece 562 bin lira fazla ödeme yapılacağı öne sürülüyor. İşte bu iddiadan sonra firma sahibinin paylaşımı şöyle:

"Böyle sahtekarlık ben hayatımda görmedimdeprem bölgelerine düşük faiz ile verilen kredileri 3 katına çıkardılar neymiş değişken faiz bu milleti yeter soyduğunuz aylık 30,971 tl olan taksit tutarı bugün 87.313 tl yapmışlar tüm kredi kullananlar bende dahil bu büyük kazıklı desteğiniz için teşekkür ederiz".