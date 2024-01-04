Fatih Altaylı’nın ifade vereceği tarih belli oldu

Kaynak: İHA
Fatih Altaylı’nın ifade vereceği tarih belli oldu
Sosyal medya hesabından yaptığı “eline sağlık” paylaşımı nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla hakkında resen soruşturma başlatılan Fatih Altaylı’nın ifade vereceği tarih belli oldu.

Altaylı, 5 Ocak Cuma (yarın) günü Çağlayan adliyesinde ifade verecek.

Diğer taraftan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kayseri Adliyesi önünde toplanan derneğin başkanı Ahmet Taş, suç duyurusuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

"HAKARET, AŞAĞILAMA"
Basın açıklamasında Altaylı’nın küfürlü hakaretlerde bulunduğunu belirten Taş, Ankara mitingi yapılacakken 12 şehit haberini aldık. Bu şehit haberi üzerine Filistin’e destek mitingi genişletilerek ’Şehitlerimizi anma, terörü lanetleme ve Filistin’in yanında İsrail’e karşı’ şeklinde düzenlenmiştir. Buna karşılık mitingin içeriği, mitingde yer alan sloganlar dikkate alınmadan sanki şehitler görmezden geliniyormuşçasına Fatih Altaylı’nın beyanlarıyla çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bu yorumlarda hakaret, aşağılama, halkı kin ve nefrete yönlendirme şeklinde suçlar işlenmiştir. Bu yüzden bir araya geldik, suç duyurusunu hazırladık ve altına imzamızı attık” dedi.

NE OLMUŞTU?
Filistin’e destek yürüyüşünde hilafet bayrağı açan İsmail Aydemir’e Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Ege, A. tepki göstermiş, ikisi arasında çıkan tartışmada Ege, A., Aydemir’e yumruk atmış ve tutuklanmıştı. Ege A.’ya polislerin yanında tokat atan Oğuzhan adlı vatandaş ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Olaylar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fatih Altaylı, “Eline Sağlık” yorumunda bulunmuş, paylaşımın bu olay için yapıldığı iddia edilmişti.

"SANKİ YUMRUK ATANA DEDİM"
Altaylı konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, “Sanki ben yumruk atanına eline sağlık diyormuşum gibi. Halbuki ben hiçbir şey demiyorum, ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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