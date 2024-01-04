Meydanlarda lanet okuyorlar, ticarete tam gaz devam ediyorlar: Türkiye’nin İsrail’e ihracatı 430,6 milyon dolara yükseldi

Karar Gazetesi yazarlarından İbrahim Kahveci, son aylarda Türkiye’nin İsrail’le olan verilerini paylaştı. Aralık ayında İsrail’le olan ihracatın yüzde 34,8 arttırdığını vurgulayan Kahveci, "İsrail Filistin’i vurdukça Türkiye’den İsrail’e yapılan ihracatın arttığını görüyoruz" ifadesini kaydetti.

“İSRAİL’LE OLAN İHRACATIMIZ PATLAMA YAŞAMIŞ”

İbrahim Kahveci’nin söz konusu yazısında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın 7 Ekim 2023 tarihinde söylediği '7 Ekim’den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’den fazla azaldı.' sözlerini hatırlattı.

Ömer Bolat’ın 17 Aralık’taki açıklamasının ise 'Türkiye-İsrail dış ticareti ekimden bu yana yüzde 48 azaldı. Ülkenin limanlarına inen mallarımız aslında Filistin’e ulaştırılıyor.' olduğunu belirten Kahveci, Ömer Polat’ın söyledikleriyle kendi Bakanlığı’nın açıkladığı verilerin uyuşmadığını söyledi.

İbrahim Kahveci, “Kasım ayında 319,5 milyon dolar olan İsrail’e ihracatımız aralık ayında 430,6 milyon dolara yükselmiş. Artış oranı tam yüzde 34,8.” açıklamasını yaptı.

Yazısında, aralık ayında İsrail’le olan ihracatın patlama yaşadığın altını çizen İbrahim Kahveci, “Bu rakam 7 Ekim saldırılarından önceki temmuz ayı ihracatı olan 408,3 milyon doların bile üstünde. Yani gerçekten büyük bir başarı var ortada!” ifadesini kaydetti.

Kahveci yazısını, “Kısaca İsrail Filistin’i vurdukça Türkiye’den İsrail’e yapılan ihracatın arttığını görüyoruz. Ama meydanlarda, ekranlarda İsrail’e karşı belki de en sert cümleleri yine bizim iktidarımız-liderimiz kuruyor." cümleleriyle bitirdi.