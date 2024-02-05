Depremzedelerin 112 ihbar hattındaki yardım çığlıkları ortaya çıktı. İşte tüyler ürperten ses kayıtları

Merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Yarın yani 6 Şubat’ta 11 ilde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler anılacak. Büyük yıkıma neden olan depremlerin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze.

Hatay’da binlerce bina yerle bir olmuş 25 bin insan vefat etmişti.

Büyük yıkımın ve can kayıplarının yaşandığı Hatay’da 6 şubat gecesine ait 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar ortaya çıktı.

Depremzedelerin yardım çığlıklarını duyanların yüreği sızladı. Acil Çağrı Merkezi personelinin göçük altında vatandaşlarla iletişim kurmaya çalıştığı anlar ses kayıtlarına yansıdı.

Öte yandan depremde Antakya ilçesinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi’nde de çökme olmuştu.

Çökmeyle birlikte Acil Çağrı Merkezinde yaralanan ve vefat eden personeller olmuştu.

Göçük altında mesai arkadaşlarının olmasına ve evlerinden haber alamamalarına rağmen görevlerini bırakmayarak vatandaşlardan gelen ihbarları alan personel ve depremzede vatandaşlar arasında geçen diyaloglar adeta tüyler ürpertti.