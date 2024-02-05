Depremzedelerin 112 ihbar hattındaki yardım çığlıkları ortaya çıktı. İşte tüyler ürperten ses kayıtları

Kaynak: İHA
Depremzedelerin 112 ihbar hattındaki yardım çığlıkları ortaya çıktı. İşte tüyler ürperten ses kayıtları
Hatay’daki depremin ardından 112 ihbar hattına düşen yardım sesleri gündem oldu.

Merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Yarın yani 6 Şubat’ta 11 ilde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler anılacak. Büyük yıkıma neden olan depremlerin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze.

Hatay’da binlerce bina yerle bir olmuş 25 bin insan vefat etmişti.

Büyük yıkımın ve can kayıplarının yaşandığı Hatay’da 6 şubat gecesine ait 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar ortaya çıktı.

aw134760-01.jpg

Depremzedelerin yardım çığlıklarını duyanların yüreği sızladı. Acil Çağrı Merkezi personelinin göçük altında vatandaşlarla iletişim kurmaya çalıştığı anlar ses kayıtlarına yansıdı.

Öte yandan depremde Antakya ilçesinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi’nde de çökme olmuştu.

Çökmeyle birlikte Acil Çağrı Merkezinde yaralanan ve vefat eden personeller olmuştu.

Göçük altında mesai arkadaşlarının olmasına ve evlerinden haber alamamalarına rağmen görevlerini bırakmayarak vatandaşlardan gelen ihbarları alan personel ve depremzede vatandaşlar arasında geçen diyaloglar adeta tüyler ürpertti.

aw134760-07.jpg

aw134760-02.jpg

İlgili Haberler
İşte depremden bu yana kullanılmayan Hatayspor'un stadının son hali
Aman Allah'ım evlerde ışıklar yanıyor insanlar az sonra ölecek. Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Depremde oğlunu kaybeden anneden adliye önünde haklı feryat. 'Oğlumun sesini kimse duymadı'
Deprem uzmanı Prof. Dr. Taymaz’dan 'kırılmayan fay' uyarısı. 7'lik potansiyele sahip!
Son Haberler
Savcılıktan Murat Kurum kararı. Deprem sonrasında suç duyurusunda bulunulmuştu Gündem
Savcılıktan Murat Kurum kararı. Deprem sonrasında suç duyurusunda bulunulmuştu
Eski eşi diri diri mezara gömdü. Burnunu kullanarak canlı çıktı Dünya
Eski eşi diri diri mezara gömdü. Burnunu kullanarak canlı çıktı
Edirne’de 9 FETÖ şüphelisi yakalandı Yerel Haberler
Edirne’de 9 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yatmadan önce başucunuza tuzlu limon koyduğunuzda bakın neler oluyor. Etkilerine inanamayacaksınız Sağlık
Yatmadan önce başucunuza tuzlu limon koyduğunuzda bakın neler oluyor. Etkilerine inanamayacaksınız
Batman’da kar esareti: 80'den fazla yerleşim yerine ulaşım yok Yerel Haberler
Batman’da kar esareti: 80'den fazla yerleşim yerine ulaşım yok
Lig maçında elinde telefonla top oynadı. Nedenini öğrenince herkes 'helal olsun' dedi Spor
Lig maçında elinde telefonla top oynadı. Nedenini öğrenince herkes 'helal olsun' dedi