İşte depremden bu yana kullanılmayan Hatayspor'un stadının son hali

Yaşanan depremlerden en çok etkilenen şehirlerden birisi olan Hatay'da, Süper Lig ekibi Hatayspor'un iç saha maçlarını oynadığı Yeni Hatay Stadı'nın son hali görüntülendi.

YÜREK BURKTU

Hatayspor stadının videosu yürekleri burkarken, çimlerde bitkilerin çıktığı görüldü.

ATSU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

5 Şubat 2023 tarihinde Hatayspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk etmişti.

Christian Atsu, 90+7'de frikikten attığı golle takımına galibiyeti getirmiş, büyük bir sevinç yaşanmıştı.

Atsu, yaşanan depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmesi, büyük bir hüzne neden olmuştu.