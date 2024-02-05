İşte depremden bu yana kullanılmayan Hatayspor'un stadının son hali

Bahar Yıldırım
İşte depremden bu yana kullanılmayan Hatayspor'un stadının son hali
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin üzerinden 1 yıl geçti...

Yaşanan depremlerden en çok etkilenen şehirlerden birisi olan Hatay'da, Süper Lig ekibi Hatayspor'un iç saha maçlarını oynadığı Yeni Hatay Stadı'nın son hali görüntülendi.

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YÜREK BURKTU
Hatayspor stadının videosu yürekleri burkarken, çimlerde bitkilerin çıktığı görüldü.

ATSU HAYATINI KAYBETMİŞTİ
5 Şubat 2023 tarihinde Hatayspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk etmişti.

Christian Atsu, 90+7'de frikikten attığı golle takımına galibiyeti getirmiş, büyük bir sevinç yaşanmıştı.

Atsu, yaşanan depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmesi, büyük bir hüzne neden olmuştu.

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