Depremzedelerin çadırını söken AKP’li belediye çıktı

Bir süredir sosyal medyada muhalefetin depremzedelere hakaret ettiği hatta depremzedelerin çadırlarını söktüğü iddiası, özellikle “Aktroller” denen hesaplardan yayılıyor.

Depremzedelerin çadırını söken AKP’li belediye çıktı

Birgün’de yer alan habere göre, bu propagandayı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sürdürüyor. Söz konusu köyde CHP’ye 109, AKP’ye sadece 5 oy çıktığı anlaşıldı. Üstelik, depremzedelerin çadırlarını sökenin de AKP’li Dulkadiroğlu Belediyesi olduğu ortaya çıktı.

Bir süredir sosyal medyada muhalefetin depremzedelere hakaret ettiği hatta depremzedelerin çadırlarını söktüğü iddiası, özellikle “Aktroller” denen hesaplardan yayılıyor. Bu propagandayı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sürdürüyor.

Erdoğan, “depremzedelerin çadırlarını söktüler” iddiasında bulunsa da, söz konusu köyde CHP’ye 109, AKP’ye sadece 5 oy çıktığı anlaşıldı. Üstelik, depremzedelerin çadırlarını sökenin de AKP’li Dulkadiroğlu Belediyesi olduğu ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Öksüzlü köyünde CHP'ye oy vermediği için CHP'li belediyenin köye verdiği çadırları topladığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Öztunç “Bahsedilen Öksüzlü köyünde çıkan oy; AKP 5, CHP 109. Hani güya AKP’ye oy verdiği için çadır sökülmüş dediler ya. Tayyip Erdoğan 6, Kemal Kılıçdaroğlu 109… Kardeşim köydeki oyların hepsi CHP’de. Söken belediye de Dulkadiroğlu, AK Partili belediye, senin belediyen. Utanmadan yalan söylüyorsunuz” diye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bugün CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi İstişare Toplantısı’ndaki konuşmasında şu bilgileri verdi:

“UTANMADAN YALAN SÖYLÜYORSUNUZ”

6 Şubat depreminde her eve dokundu, bir cenaze çıktı ama beyler, 14 Mayıs akşamı Maraş sokaklarında cirit attılar, Maraş sokaklarında davul zurna çaldılar. Bunu yaptılar, bunu kapatmak için de yine başka iftira atmaya başladılar. Neymiş? Kahramanmaraş’ta depremzedelere gönderilen yardımları birileri haram ediliyormuş. Baktık şöyle, kim bunlar diye. Kim bunlar? Üç dört tane video var sosyal medyada. İkisi Ak trol çıktı. Adamın geçmiş paylaşımlarına bak, Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafları var. Adam AK Partili. Dümen kurmuşlar. Neymiş? Maraş Dulkadiroğlu ilçesi, Öksüzlü köyünde CHP’li belediye çadır göndermiş, sözde CHP’ye oy çıkmadı diye aynı CHP’li belediye gidip çadır söküyormuş. Değerli arkadaşlar, bahsedilen Öksüzlü köyünde çıkan oy; AK Parti 5, CHP 109. Hani güya AK Parti’ye oy verdiği için çadır sökülmüş dediler ya. Tayyip Erdoğan 6, Kemal Kılıçdaroğlu 109. Bir video yayınlıyorlar. AK troller yazıyor. Diyorlar ki; köyde CHP’ye oy çıkmadı. CHP’li belediye çadırları söktü. Bahsedilen belediye Dulkadiroğlu belediyesi; AK Parti’de CHP’de değil. Neresini düzelteceğiz arkadaşlar? Böyle bir yalanla Maraşlıyı kandırıyorlar.

Utanmadan birileri çıkıyor, bununla ilgili açıklama yapıyor. Kim Ticaret Odası? Ey Ticaret Odası başkanı, seçim akşamı davul zurna halay çekilirken neden aklın başında değildi senin? Birileri bir yalan söylüyor, sen o yalanın peşine düşüyorsun. Ayıp değil mi? Ülkenin Cumhurbaşkanı da diyor ki; çadır söktü CHP. Bugün gelip, bu yalanı söyleyecek Maraş’ta. Bir Cumhurbaşkanı yalan söyler mi? Bir Müslüman yalan söyler mi arkadaşlar? Yalan söylüyor. ‘Köyde CHP’ye oy çıkmadı diye CHP’li belediye çadır söküyor’, kardeşim köydeki oyların hepsi CHP’ye çıkmış. Söken belediye de Dulkadiroğlu, AK Partili belediye, senin belediyen. Utanmadan yalan söylüyorsunuz.”

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