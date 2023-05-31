Erdoğan'a %71 oy veren Malatya'da ekmek fabrikası önündeki kuyruk. Kelimeler kifayetsiz

Seçimlerde Erdoğan'a %71 oy veren Malatya'da vatandaşların ucuz ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu görüntüler viral oldu.

Erdoğan'a %71 oy veren Malatya'da ekmek fabrikası önündeki kuyruk. Kelimeler kifayetsiz

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri tamamlandı. Erdoğan yüzde 52 oranında oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42 oranında oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara seçimi Erdoğan kazandı.

Seçimde geç yardım gittiği için yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgelerinde ise çoğunluk Erdoğan’ın oy alması şaşırtmıştı. Kızılay'ın afetzedeye parayla çadır satmasından sonra deprem bölgesinden ''Bunun hesabı 14 Mayıs'ta sorulacak'' tepkisi gelmişti.

Ancak ne 14 Mayıs'ta ne de 28 Mayıs'ta deprem bölgesinin siyasi tercihi değişmedi. Deprem bölgesi yine Erdoğan'dan yana oldu.

YÜZDE 71 ORANINDA OY ALAN MALATYA'DA EKMEK KUYRUKLARI

O bölgelerden biri de Malatya oldu. Malatya’da Erdoğan yüzde 71.97 oranın oy alırken Kılıçdaroğlu yüzde 28.04 oranında oy aldı.

Seçimlerde Erdoğan'a %71 oy veren Malatya'da ucuz ekmek kuyrukları aldı başını gitti.

AKP iktidarının uyguladığı yanlış ekonomi politikaları nedeniyle vatandaşlar her gün ucuz ekmek için saatlerce sıra bekliyor.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde de Malatya’da ekmek fabrikası önünde upuzun bir kuyruk olduğu görüldü.

Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

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