Depremzedelerin çadırlarına sayaç takıldı iddiası. Hatay'daki mağduriyeti her geçen gün yenileri ekleniyor

Editör: Özlem KIRAL

Ülkemizde gerçekleşen ve 50 binden fazla kişinin canına mal olan iki büyük depremin ardından pek depremzedelerin mağduriyeti bitmiyor.

Deprem bölgesinde enkaz altında günlerce kendilerine yardım ulaştırılamamasını bekleyen ve kurtulunca da günlerce çadır bekleyen depremzedelere bir şok da kullandıkları ‘elektrikten’ geldi.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Sena Tufan'ın haberine göre, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Topal, depremzedelerin çadırlarına elektrik dağıtım şirketleri tarafından sayaç takıldığını belirtti.

Topal, “TEDAŞ, sayaç olmayan çadırlardaki elektriği kesmeye başladı. Vatandaşlar daha doğru düzgün yaşamlarını sürdüremezken onlardan sayaç taktırıp abonelik çıkarmaları isteniyor. Yapmayanların ise elektriği kesiliyor” ifadelerini kullandı.

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Mahir Ulutaş ise iddiaları doğruladı ve “Bakanlık derhal konuyla ilgili açıklama yapmalı” dedi.