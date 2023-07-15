Depremzedeler sahipsiz bırakıldı. Su alabilmek için güneş altında sıra bekliyorlar

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’nin yasa boğulduğu Şubat’ta 11 il depremle yerle bir oldu. Depremin en fazla hasar verdiği illerden biri de Hatay oldu. Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Hatay’da hala barınma, yeme- içme sorunları yaşanıyor. Depremzedeler için bağışlanan yardımların ne olduğu ise hala tartışma konusu.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü deprem bölgesindeki gerçekleri ortaya koyuyor.

Sıcaklıkların rekor kırdığı Hatay’da depremzedeler su alabilmek için saatlerce güneş altında kuyruk bekliyor.

Yardımlaşma derneği Buradayız Hatay, oluşan su kuyruğunu şu notla paylaştı:

“Türkiye’nin bir çok yerinde sıcaklık rekor seviyelerde. Uzmanlar bol bol su tüketin diyor. Peki suyun #Hatay için hala en büyük ihtiyaç olduğunu, su kuyruklarının her gün bu şekilde devam ettiğini biliyor musunuz?”

BELEDİYE UYARMIŞTI

Depremin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda “İlimizde Sağlık Bakanlığı ve HATSU tarafından şehir şebekesi suyunun tahliller sonuçlanıncaya kadar içilmemesi önerildi. Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir. Paydaşlarla iletişime geçilmiş ve problemin çözümü için girişimlerimiz devam etmektedir” denilerek ‘#hataydasuyok’ etiketine yer verilmişti.

Belediyenin bu mesajına rağmen aylar sonra hala Hatay’da su sorunun yaşanması dikkat çekti.

Görüntüler sosyal medyada yayılırken tepkiler de ardı ardına geldi.

İşte gelen tepkiler: