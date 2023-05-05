AFAD’tan vicdansız karar: Depremzedeler çadırdan çıkarıldı

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken bir yandan da yeni yaralar açılıyor.

Cumhuriyet’ten Rıfat Kırcı’nın haberine göre, Hatay’da AFAD yeni bir mağduriyet yarattı.

AFAD, Orhanlı çadır kentinin konteyner kent yapılacağı gerekçesiyle boşaltılmasına karar verdi. Ekipler dün çadır kente gidip çadırları sökmeye başladı. Depremzede topu topu iki parça eşyasıyla kala kaldı. Çadırların başka alana kurulacağı söylenirken yeni kurulacak konteyner kentten ise evi az hasarlı olanların yararlanamayacağı ortaya çıktı.

Evine az hasarlı şeklinde rapor verilen depremzedeler yıkılan duvarlarını göstererek “Biz bu eve nasıl gireceğiz” dedi.

“BENİM EVİME AZ HASARLI DENDİ AMA DUVARLAR YIKIK”

Evine az hasarlı raporu verilen isimlerden biri fepremzede Seval Çobanoğlu “Çadırlarımızı ‘Konteyner yapacağız’ diye taşıdılar. Başka bir alana gönderdiler. Konteyner yaptıktan sonra çadır kalmayacağını söylediler. Evi az hasarlı olanlara verilmeyecekmiş konteyner. Benim evime az hasarlı dendi ama duvarlar yıkık. Nasıl gireceğiz bu eve? Neyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz, sonumuz ne olacak bilmiyoruz” dedi.

“15 GÜNDE BİR TAŞINIR MI?”

boşaltıldığını babasının cenazesinde öğrenen Gülcan Eşki ise “Babamın cenazesi nedeniyle Aknehir köyüne geldim. Çadırlarımız boşaltılıyor, taşınıyor. Ben şu anda onunla ilgileniyorum” şeklinde konuştu. AFAD’a tepki gösteren Eşki “Zaten yorgunuz. Her seferinde yeni bir düzen kurmak zor oluyor. Neden hâlâ koordine edilemiyor? 15-20 günde bir çadır taşınır mı” ifadelerini kullandı.