AFAD’tan vicdansız karar: Depremzedeler çadırdan çıkarıldı

Depremzedeleri sürekli mağdur eden AFAD konteyner kent yapacağı gerekçesiyle çadırkenti boşalttı ama evi az hasarlı olanların yararlanamayacağını söylediği iddia edildi.

AFAD’tan vicdansız karar: Depremzedeler çadırdan çıkarıldı

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken bir yandan da yeni yaralar açılıyor.

Cumhuriyet’ten Rıfat Kırcı’nın haberine göre, Hatay’da AFAD yeni bir mağduriyet yarattı.

AFAD, Orhanlı çadır kentinin konteyner kent yapılacağı gerekçesiyle boşaltılmasına karar verdi. Ekipler dün çadır kente gidip çadırları sökmeye başladı. Depremzede topu topu iki parça eşyasıyla kala kaldı. Çadırların başka alana kurulacağı söylenirken yeni kurulacak konteyner kentten ise evi az hasarlı olanların yararlanamayacağı ortaya çıktı.

Evine az hasarlı şeklinde rapor verilen depremzedeler yıkılan duvarlarını göstererek “Biz bu eve nasıl gireceğiz” dedi.

kapak-002103.jpg

“BENİM EVİME AZ HASARLI DENDİ AMA DUVARLAR YIKIK”

Evine az hasarlı raporu verilen isimlerden biri fepremzede Seval Çobanoğlu “Çadırlarımızı ‘Konteyner yapacağız’ diye taşıdılar. Başka bir alana gönderdiler. Konteyner yaptıktan sonra çadır kalmayacağını söylediler. Evi az hasarlı olanlara verilmeyecekmiş konteyner. Benim evime az hasarlı dendi ama duvarlar yıkık. Nasıl gireceğiz bu eve? Neyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz, sonumuz ne olacak bilmiyoruz” dedi.

“15 GÜNDE BİR TAŞINIR MI?”

boşaltıldığını babasının cenazesinde öğrenen Gülcan Eşki ise “Babamın cenazesi nedeniyle Aknehir köyüne geldim. Çadırlarımız boşaltılıyor, taşınıyor. Ben şu anda onunla ilgileniyorum” şeklinde konuştu. AFAD’a tepki gösteren Eşki “Zaten yorgunuz. Her seferinde yeni bir düzen kurmak zor oluyor. Neden hâlâ koordine edilemiyor? 15-20 günde bir çadır taşınır mı” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Depremzede vatandaşların kaldığı çadırda yangın
Depremzede vatandaşların kaldığı çadırda yangın
Depremzedelerin çadırlarına sayaç takıldı iddiası. Hatay'daki mağduriyeti her geçen gün yenileri ekleniyor
Depremde çadır satan Kızılay’dan kana yüzde 100 zam. Halktan bedava aldıkları kanı hastanelere satıyorlar
Depremzedeye “Çadırda kalma” diyen AKP’li Başkana Naci Görür’den cevap
Öne Çıkanlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Son Haberler
Selen Görgüzel çocukluk aşkıyla klipte oynadı. Aldatma itirafı olay olmuştu Magazin
Selen Görgüzel çocukluk aşkıyla klipte oynadı. Aldatma itirafı olay olmuştu
Neslihan ne demek? Neslihan isminin anlamı nedir? Keşfet
Neslihan ne demek? Neslihan isminin anlamı nedir?
Yaptığı ameliyatla dünya tıp literatürüne giren doktora dayak. AKP'li vatandaş 'Artık doktor dövebiliyoruz' demişti Güncel
Yaptığı ameliyatla dünya tıp literatürüne giren doktora dayak. AKP'li vatandaş 'Artık doktor dövebiliyoruz' demişti
'Savaş suçu' işleyen Iraklı, Belçika'da tutuklandı Dünya
'Savaş suçu' işleyen Iraklı, Belçika'da tutuklandı
Tokat'ta tek katlı evde yangın Güncel
Tokat'ta tek katlı evde yangın
Gıdık nasıl gider? Gıdık nasıl yok edilir? Keşfet
Gıdık nasıl gider? Gıdık nasıl yok edilir?
Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor Güncel
Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor