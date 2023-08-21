Depremzedelerin hayatta kalma mücadelesi daha çetin devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok hasar alan illerden biri olan Hatay’ın İskenderun ilçesinde artışa geçen kira fiyatlarıyla ilgili bir video sosyal medyayı salladı.

Avukat Muzaffer Rıza Nesre sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bölgede 3 bin ila 5 bin lira arasında değişen kira fiyatlarının depremin ardından 30 bin liraya çıktığını iddia etti.

KİRA FİYATLARI "30 BİN TL'DEN BAŞLIYOR"

Nesre, iddiasına desteklemek amacıyla emlakçı olduğunu söylediği bir arkadaşını arayarak “Bu site içerisinde bir ev var. 3000-5000 TL’ydi bu sitede kiralar. Ne oldu şimdi bu sitedeki kira fiyatları?” sorusunu yöneltti. Telefonun diğer ucunda bulunan kişi ise “Şu an 30 bin TL’den başlıyor başkanım” yanıtını verdi.

Telefonu kapatan Nesre daha sonra “Görüyorsunuz değil mi? Yazık yazık” diyerek tepki gösterdi.