Depresyondayım. Yalan söyledim: Thierry Henry her şeyi açıkladı

Thierry Henry, futbolculuk kariyeri boyunca depresyonla savaştığını ancak bu durumdan kurtulmak için gerekli donanıma sahip olmadığını açıkladı.

Depresyon problemlerinin Covid-19 döneminde doruğa çıktığını söyleyen Thierry Henry, “Çok uzun süre yalan söyledim çünkü toplum söyleyeceklerime hazır değildi. Her şey birden bire oldu, özellikle de Covid-19 döneminde. Bunu daha önceden de fark ediyordum ama kendime yalan söylüyordum” diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

Bu duyguların çok ileri gitmesini engellemek için kendimi izole ettim. Ama artık oyuncu olmadığınızda o izolasyon durumu daha zor oluyor. Sorunlarımızla yüzleşmek yerine kaçıyoruz, hep yaptığımız gibi.

Kendimizi meşgul etmeye çalışıyoruz, sorunu görmezden gelmeye ya da unutmaya çalışıyoruz. Covid-19 dönemi geldiğinde Montreal’de sıkışıp kaldım ve çocuklarımı 1 yıl göremedim.

Sonra da futbolculuk döneminde yaşadığım şeyler tekrar gözümün önüne geldi. Benim için ağladılar. Bunu ilk defa o zaman duydum ve küçük ben ilk defa sevgiyle doyuruldum. Çantalarımı attım, orada kaldım ve Montreal’de antrenörlüğü bıraktım.

Onlar Thierry’yi seviyorlar, Thierry Henry’yi değil. İlk defa insanlığımı hissettim. Beni insan olarak tanıdılar ve bu güzel bir duyguydu.