Şansal Büyüka Türk futbolunu kurtaracak kişiyi açıkladı. Federasyonda yaşanan hırsızlık skandalını anlattı

343 Digital’in Youtube kanalına konuşan Şansal Büyüka, son zamanlarda içine girdiği kaos ortamından Türk futbolunu kurtaracak kişiyi açıkladı.

"HİÇBİR PİSLİK ÜZERİNE YAPIŞMADI"

Mahmut Özgener’in gördüğü en iradeli insan olduğunu söyleyen Şansal Büyüka, “Benim gazetecilik mesleğinde hayatımda gördüğüm iradeli duruşu siyasete mesafesi kulüpler için çalışan ama kulüplere taviz vermeyen tek adam Mahmut Özgener. Bugün Türk futbolunu kurtaracak tek adam Mahmut Özgener. Bak 3 Temmuz da suçladılar örgütün 1 numarası yapmaya kalktılar. 50 türlü tezgah kurdular hiçbir pislik üzerine yapışmadı, yapıştıramadılar.

"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA GETİRMEK LAZIM"

Hiçbir şey yokken hissederek menajerler sınavını iptal ettiren şeydir Mahmut Özgener. Sonra arkasından ne skandallar çıktı biliyorsun soruların satılması parayla alınması falan filan gibi ve sonuçta iptal edildi. O tamamen iradesini kullanarak inisiyatifini yaparak şey yaptı Mahmut Özgener mutlaka Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına getirmek lazım.” ifadelerini kullandı.

MAHMUT ÖZGENER KİMDİR?

Mahmut Özgener, 1963 yılında İzmir'de hayata gözlerini açtı. İlköğrenimini Gazi İlkokulu'nda tamamladıktan sonra ortaöğrenimine İzmir Saint Joseph'de devam etti ve lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde başarıyla tamamladı. Ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Pazarlama bölümünde eğitim alarak mezun oldu.

1987 yılından beri tütün sektöründe faaliyet gösteren Mahmut Özgener, aynı zamanda otomotiv sektöründe de Vosmer Otomotiv firmasıyla aktif bir rol üstlenmiştir. Tütün alanındaki liderliği, 1999-2018 yılları arasında Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kesintisiz olarak üstlenerek sürdürmüştür. Ayrıca, 2001-2003 ve 2006-2008 yılları arasında Ege İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmış, 2006-2008 yılları arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği görevinde bulunmuştur. 25 Nisan 2018 tarihinden itibaren ise Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

1980'li yılların başında Altay altyapısında spor yöneticiliği kariyerine başlayan Mahmut Özgener, 1994 yılında Altay Spor Kulübü'ne başkanlık yapmış ve bu görevi üstlendiği üç dönem boyunca başarıyla yönetmiştir. 2004-2006 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Özgener, TFF Başkanı Hasan Doğan'ın vefatının ardından vekaleten başkanlığa getirilmiş ve 2006'daki seçimleri kazanarak 2011 yılına kadar Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

EXPO 2020 İzmir Adaylık sürecinde Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev almış, 16 Nisan 2018 tarihi itibariyle İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 15 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini başarıyla sürdürmektedir. Mahmut Özgener, İngilizce ve Fransızca dillerini bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.