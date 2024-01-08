Efsane futbolcu Beckenbauer hayatını kaybetti. Futbol dünyası yasta

Kaynak: Haber Merkezi
Efsane futbolcu Beckenbauer hayatını kaybetti. Futbol dünyası yasta
Futbol dünyasının efsane ismi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti.

Futbol dünyası yasta.

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nın efsanevi ismi Franz Beckenbauer vefat etti.

Bayern Münih’in eski başkanı ve şimdiki onursal başkanı olan Franz Beckenbauer'in ölüm haberini Almanya Futbol Federasyonu duyurdu.

GEÇMİŞİ BAŞARILARLA DOLU

Efsane futbolcu kariyeri boyunca 2 Ballon D'Or, 1 kez Dünya Kupası, 1 kez Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kez de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı elde etti.

PAZAR GÜNÜ VEFAT ETTİ!
PAZARTESİ DUYRULDU

Ailesinden Alman basınına yapılan açıklamada şöyle denildi:

Eşim ve babamız Franz Beckenbauer'in dün Pazar günü ailesiyle birlikte uykusunda vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz.

Sessizce yas tutmanızı ve herhangi bir soru sormaktan kaçınmanızı rica ediyoruz.

EN YAKIN ARKADAŞI ŞOKTA

Franz Beckenbauer'in 1990 Dünya Kupası kaptanı ve yakın arkadaşı Lothar Matthaus üzüntüsünü dile getirirken "Franz'ın kendini iyi hissetmediğini bilmeme rağmen yine de şok içindeyim.

Onun ölümü futbol ve Almanya için bir kayıptır. Oyuncu ve antrenör olarak en iyilerden biriydi, ama aynı zamanda saha dışında da.

Franz sadece futbolda değil, olağanüstü bir kişilikti ve dünya çapında tanınıyordu. Onu tanıyan herkes Franz'ın ne kadar büyük ve cömert bir insan olduğunu bilir.

İyi bir dost aramızdan ayrıldı. Onu özleyeceğim; hepimiz onu özleyeceğiz!"

unwiskawdxb0hc69-635938223324322921.jpg

franz-beckenbauer-1401101218-40.jpg

shutterstock-3050307a.jpg

343386.jpg

Son Haberler
Herkesten oy alıp ilk seçimde iktidara gelecek parti kuruldu. Emre Ulaş çizdi Karikatür
Herkesten oy alıp ilk seçimde iktidara gelecek parti kuruldu. Emre Ulaş çizdi
Trabzonspor'dan Karagümrük'e: Kourbelis imzaladı Spor
Trabzonspor'dan Karagümrük'e: Kourbelis imzaladı
İran'daki bombalı saldırıların görüntüsü ortaya çıktı. 93 kişi hayatını kaybetmişti Dünya
İran'daki bombalı saldırıların görüntüsü ortaya çıktı. 93 kişi hayatını kaybetmişti
Beşiktaş taraftarından Samet Aybaba'ya flaş tepki Spor
Beşiktaş taraftarından Samet Aybaba'ya flaş tepki
İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti engeli Gündem
İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
Kızıl Goncalar dizisi hakkında mahkemeden flaş karar. RTÜK'ün hedefine takılmıştı Magazin
Kızıl Goncalar dizisi hakkında mahkemeden flaş karar. RTÜK'ün hedefine takılmıştı