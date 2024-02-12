Depresyonla savaşmanın doğal yolu

Sarı kantaron yağı, pek çok insanın faydalarından haberdar olmadığı bir bitkisel üründür. Bu yağ, depresyon başta olmak üzere birçok sağlık sorununa karşı doğal bir çözüm sunar.

Sarı kantaron, halk dilinde mayasıl otu veya binbirdelik otu olarak da adlandırılır. Bu bitkinin çok sayıda faydası vardır. Türkiye’de 100’e yakın çeşidi yetişen bu bitki, taze veya kurutulmuş olarak işleme tabi tutulur.

Fitoterapi uzmanları, bu bitkiyi bitkisel tedavilerde kullanmaya devam eder. Sarı kantaron çiçekleri, Mayıs-Eylül ayları arasındaki çiçek açma döneminde topraktan 5 cm yükseklikte kesilir. Avrupa Farmakopesi’nde “Hyperici herba” olarak tanımlanan bu bitki, maserasyon yöntemiyle işlenir. Maserasyon, bitkinin uygun bir çözücü içinde bekletilmesi demektir. Sarı kantaronun maserasyonunda zeytinyağı kullanılır. Ancak zeytinyağının sızma olması gerektiği unutulmamalıdır.

SARI KANTARONUN FAYDALARI NELERDİR?

Sarı kantaron yağı içeren bir krem, yanık tedavisinde etkili olduğu görülmüştür. Yanık iyileşme sürecini kısaltırken, antiseptik özelliğiyle mikropların çoğalmasını ve yayılmasını önlemiştir. Yapılan bir araştırmada, Hypericum özlerinin bakteriyel vajinal enfeksiyonlara karşı güvenli bir şekilde kullanılabileceği belirlenmiştir. İltihap önleyici

Sarı kantaron özleri, iltihap oluşturan genlerin etkinliğini baskılayarak iltihap önleyici etki göstermiştir. Bu genler arasında siklooksijenaz-2, interlökin 6 ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) bulunmaktadır. Yara iyileştirici Sarı kantaron yağının, yaraların iyileşmesine yardımcı olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Yapılan bir çalışmada, sarı kantaron ile hazırlanmış bir yanık kremi kullanılan yanık vakalarında şu sonuçlara ulaşılmıştır: Kantaron yağının tedaviye etkisi olduğu gözlenmiş, özellikle 1. derece yanıklarda çok etkili olduğu, yanığın 2 gün içinde iyileştiği rapor edilmiştir. 2. ve 3. derece yanıklarda ise, geleneksel yöntemlerle tedavi edilen yanıklara kıyasla en az 3 kat daha hızlı iyileşme sağladığı görülmüştür.

Ayrıca bu krem, dokunun aşırı onarımı sonucu oluşan fibroz dokuya (keloid) karşı da koruyucu olduğu bildirilmiştir. Sindirimi düzenliyor Mide ülseri ve şişkinlik gibi sorunlarda sıkça kullanılan sarı kantaron yağı, akut kabızlık ve gaz kramplarına da iyi gelir. Sarı kantaron yağı, mide içinde bir bariyer oluşturarak mide asidinin zararlı etkilerini azaltır ve sindirimi kolaylaştırır.

Depresyona karşı etkili Sarı kantaron özünün, hafif ve orta derecede depresyon tedavisinde etkili olduğu klinik çalışmalarla ortaya konmuştur. Kimler Kullanmamalı? Kalp damar hastalığı olanlar, klinik çalışmaları yeterli olmayan hamileler, emzirenler ve feokromasitoma hastalığı (böbrek üstü bezi tümörü) olanlar, sarı kantaron yağı kullanmamalıdır.



