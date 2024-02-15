Depresyonla mücadelede en güçlü çözümler ortaya çıktı

Queensland Üniversitesi'nden araştırmacılar, ilaç ve terapiye göre depresyonu daha çok düşüren iki etkin yöntem buldular.

British Medical Journal adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, yürüme, koşma ve yoga depresyonu azaltmada faydalı.

Araştırmanın lideri Dr. Michael Noetel, "Yürüme ve koşma herkes için uygun ve depresyonu düşürmede başarılı birer yöntem. Yan etkileri ve uygulama zorlukları çok az. Ayrıca daha şiddetli egzersizler de depresyon belirtilerini hafifletebilir" diye konuştu.

ANTİDEPRESANLARDAN DAHA İYİ

Araştırmacılar, "yoga yaşlı erkeklerde, güç antrenmanları ise genç kadınlarda daha çok iyileşme sağlıyor. Egzersiz ilaç ve terapiden daha etkili olabilir" dediler.

Araştırmacılar 14.170 kişinin verisini inceleyerek depresyonu düşürmede hangi aktivitelerin daha çok işe yaradığını belirlediler.

Bilim insanları, her türlü fiziksel aktivitenin ruh halini iyileştirdiğini, ancak koşma ve hızlı antrenmanların daha çok etkili olduğunu buldular.

DANS DAHA İYİ HİSSETTİRİYOR

Yoga ve dans gibi grup derslerinin de depresyon semptomlarını azalttığında etkili olduğu görüldü. Bu etkide sosyal etkileşimin de rolü olduğu vurgulandı.

Genel olarak, aerobik egzersizin antidepresanlardan daha iyi olduğu, koşu ve dans gibi çeşitli aktivitelerin de bilişsel davranış terapisinden daha çok etki yaptığı ortaya çıktı.