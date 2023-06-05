Derbide Fenerbahçe 1-0 yenikken Jesus'un kahkaha attığı anlar taraftarı çıldırttı. Gerçek ortaya çıkınca daha sinirlendiler

Editör: Hamza Özalkuş
Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus atık topun ağzında.
Portekizli teknik adamın kadro tercihleri ve tribündeki taraftarlarla arasında geçen diyalog artık bardağı taşırdı.
Derbideki tercihleriyle yine Fenerbahçe taraftarını çıldırtan Jesus'un bir görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray derbisinde takımı 1-0 gerideyken tribünlerden kendisine "Flamengo'ya geri dön" çağrısına gülerek tepki verdi.
Bu görüntü, sarı-lacivertli taraftarları adeta çılgına döndürdü.