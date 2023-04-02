Fenerbahçe mi Beşiktaş mı? İlk 11'ler belli oldu. Gürel Yurttaş yazdı

Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Maç iki takım için de büyük önem taşıyor.

Önce iki takımın puan cetvelindeki durumlarına bakalım.

Fenerbahçe 54 puanda, 2. sırada. 24 maçta 54 puanı var. Lider Galatasaray'ın ise 26 maçta puanı 63. Fenerbahçe kazanırsa puan farkını 6'ya indirecek. Galatasaray haftaya bay geçeceği için de tekrar kazanması halinde nefesini rakibinin ensesinde hissettirecek ve şampiyonluk yarışında umutlanacak.

Beşiktaş ise 25 maçta 49 puanla 3. durumda. Galatasaray'ın 11 puan gerisinde. İkinci Fenerbahçe ile arasında 5 puan bulunuyor. Galibiyeti halinde zirveye yine uzak olsa da ikincilik için şansını artıracak.

Buradan ortaya çıkan sonuç şu. İki takıma da beraberlik yaramayacak. Yani ikisinin de hedefi kazanmak olacak. Yani kazanmak olmalı.

Fenerbahçe elbette ki avantajlı taraf. Çünkü kendi sahasında oynayacak. Taraftar desteği önemli. Bunu arkasına alacak.

Dezavantajı teknik direktör Jorge Jesus'un cezalı olması. Jesus, kenarda olmayacak. Elbette ki yardımcısına uzaktan da olsa yönlendirebilecek ama kenarda olması futbolcularını motive ediyordu. Bu olmayacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik direktörlük hayatı boyunca Kadıköy'de maç kazanamadı. Genellikle Fenerbahçe karşısında takımını defansif oynatmakla eleştirildi. Öyle mi yaptı, yoksa Fenerbahçe'nin baskısı karşısında takımı o şekilde oynamak zorunda mı kaldı? Ama bu maçta ligde hiç değilse ilk ikide yer almak için mutlaka kazanmaya oynaması gerekiyor.

Şimdi de takımların beklenen onbirlerine bakalım.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enner Valencia.

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar.

Kağıt üstünde yıldızlarla dolu iki takım gibi duruyor. Ama bunların sahada ne yapacakları önemli.

Defansif açıdan Fenerbahçe daha iyi gibi. Orta sahada ve forvette iki takımın da güçlü oyuncuları var.

Beşiktaş'ın en büyük kozu Ghezzal ve Aboubakar. Fenerbahçe'de hafta boyunca sakatlığı nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Enner Valencia yine de en büyük gol umudu. Ferdi çok formda.

Gelelim can alıcı soruya. Derbiyi hangisi kazanır?

İki takıma da galibiyet gerekli desem de maçın ortada olduğu kesin. Fenerbahçe taraftar etkisiyle bir adım önde gibi geliyor bana. Beşiktaş'ın defansında da sıkıntı olduğu kesin.

Maçın kader adamları Fenerbahçe'de Altay, Zajc, Ferdi, Valencia olacak. Beşiktaş'ta ise Mert, Ghezzal ve Aboubakar.

İyi oynayan kazansın diyorum, hakem Halil Umut Meler'e de bol şans diliyorum. Hakem kararlarının öne çıkmayacağı bir derbi olsun istiyorum.