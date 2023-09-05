Dere yatağına bu binayı yapan ve izin verenler suçlu değil mi? Prof. Mikdat Kadıoğlu isyan etti

Sonra kader deniliyor. Dere kenarına yapılan bir bina sular altında kaldı. Meteoroloji uzmanı Prof. Mikdat Kadıoğlu duruma tepki gösterdi.

Dere yatağına bu binayı yapan ve izin verenler suçlu değil mi? Prof. Mikdat Kadıoğlu isyan etti

Editör: Özlem Kıral

Depremlerde, sel felaketlerinde dere kenarlarına yapılan evler, binalar büyük ölçüde zarar görüyor. Hatta yandan çok sayıda kamu binası da dere yataklarına inşa edilmiş durumda.

Doğal afetlere karşı dirençsiz olan dere yataklarına imar izni verilmesi her gün gündeme geliyor.

Ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Mikdat Kadıoğlu dere yatağına yapılan bir bina örneğini göstererek tepki gösterdi.

Kadıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Buyrun size akıl tutulması testi: Derenin kenarındaki bu yapıyı su bastı, neden? A. Dere yine bize yanlış yaptı, B. İklim değişti daa, C. Mevsimler kaydı kardeş, D. Dış güçlerin işi yaa, E. Savaş gemisi gelmişdi ya… Binayı oraya yapan, izin veren, vb herkes masummmmmm, yersen…

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Kadıoğlu’nun paylaşımı sonrası “Dere yatağına yapılan bu binayı yapan ve yapanlar suçlu değil mi?” “Sonra kader deniliyor” yorumları yapıldı.

Dere yataklarına imar izni verilmesi bugüne kadar yaşanan felaketlerden ders alınmadığını gösteriyor.

Öte yandan deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalara yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Birçok kullanıcı tepki gösterdi:

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