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Dere yatağına bu binaların yapılmasına kim izin verdi. Herkeste suç var AKP'li belediyelerde suç yok

Şanlıurfa'da dere yatağına yapılan herkes suçlandı. Vatandaşdaştan müteahhide kadar herkeste suç vardı ama bir tek suçlanmayan yer ise AKP'li Şanlıurfa Belediyesi oldu.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 10:12
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Tek Şanlıurfa'nın AKP'li Belediyesi suçlanmadı. Dere yatağına bu binaların yapılmasına kim izin verdi

Dere yatağına bu binaların yapılmasına kim izin verdi. Herkeste suç var AKP'li belediyelerde suç yok
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Depremde dere yataklarına yapılan binaların hasar görmesiyle doğal afetlere karşı dirençsiz olan bu yerlere konut yapılması yeniden gündeme geldi. Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesinde de dere yatağına yeni yapılmış binalar var. Sosyal Medyada paylaşılan bu görüntü olayın boyutlarını ortaya çıkarmaya yetiyor artıyor bile. 

 Bölgede inşaatı devam eden çok katlı yapılar da var. Şanlıurfa'da yaşayanlar işte bu görüntüyü paylaşarak dikkat çekmeye çalışıyor.

Dere kenarındaki evler “güvenli ev projesi” ile pazarlanıyor. Dere yataklarına imar izni verilmesi bugüne kadar yaşanan felaketlerden ders alınmadığını gösteriyor.

Dere kenarına kurulan yapılaşmanın felakete nasıl zemin hazırladığı Maraş depremiyle görülürken, Urfa’da bununla ilgili nasıl önlem alınacağı merak konusu.

Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde dere yatağına yapılan evler sel baskınına uğradı. Bodrum katları sular altında kalırken çok sayıda vatandaş can verdi onlarca ev  zarar gördü.

 

 

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