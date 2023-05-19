Para Atletizm milli sporcularımız madalyaya doymadı

Para Sporcularımız yarışmalarda başarılara imza atmaya devam ediyorlar.

Para Atletizm milli sporcularımız madalyaya doymadı

Para Atletizm milli sporcularımız madalyaya doymadı

Uğur BECERİKLİ

Para Atletizm İtalya Grand Prix, 12-14 Mayıs tarihlerinde, 55 ülkeden 898 sporcunun katılımları ile İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan 9 sporcumuzun yarışacağı organizasyonun ilk günü 6 madalya ile sona erdi.

Tamamlanan ilk gün yarışlarının ardından alınan toplu sonuçlar şu şekildedir;

Altın:

1-Kadınlar 100m- Hamide Doğangün- 17,51

2-Kadınlar 400m- Hamide Doğangün- 57,41

3-F34 Cirit Atma- Muhsin Kaedi- 30,99m

4-F57 Muhammet Khalvandi- 51,03m

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F41 Gülle Atma- Rabia Cirit- 7,96m

F34 Cirit Atma- Muhsin Kaedi- 10,19m

T53 800 Metre- Hamide Doğangün- 2.01,88

F41 Cirit Atma- Ömer Faruk İlkin- 36.50 Metre

Yüksek Atlama - Abdullah Ilgaz- 1,83 Metre

Gümüş:

1-Kadınlar 100m- Zübeyde Süpürgeci- 17,63

2-Kadınlar 400m- Zübeyde Süpürgeci- 58,90

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Erkekler Gülle Atma F57 Muhammet Khalvandi- 14,05m

T47 Uzun Atlama-Abdullah Ilgaz- 5,32m

F41 Cirit Atma-Gürkan Uncuoğlu- 33,08m

Aynı şampiyonada Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'na bağlı sporcularımızın aldığı sonuçlar ise şu şekildedir:

Oğuz Akbulut T12 400m Altın madalya

Mikail Al T13 1500m Altın ve 5000m yarışında Türkiye rekoru kırarak Gümüş madalya

Havva Elmalı T11 400m ve 1500m Altın madalya

Büşranur Tırıklı F11 Disk Atma Gümüş madalya kazandı.

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