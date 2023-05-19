Para Atletizm milli sporcularımız madalyaya doymadı
Uğur BECERİKLİ
Para Atletizm İtalya Grand Prix, 12-14 Mayıs tarihlerinde, 55 ülkeden 898 sporcunun katılımları ile İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlendi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan 9 sporcumuzun yarışacağı organizasyonun ilk günü 6 madalya ile sona erdi.
Tamamlanan ilk gün yarışlarının ardından alınan toplu sonuçlar şu şekildedir;
Altın:
1-Kadınlar 100m- Hamide Doğangün- 17,51
2-Kadınlar 400m- Hamide Doğangün- 57,41
3-F34 Cirit Atma- Muhsin Kaedi- 30,99m
4-F57 Muhammet Khalvandi- 51,03m
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F41 Gülle Atma- Rabia Cirit- 7,96m
F34 Cirit Atma- Muhsin Kaedi- 10,19m
T53 800 Metre- Hamide Doğangün- 2.01,88
F41 Cirit Atma- Ömer Faruk İlkin- 36.50 Metre
Yüksek Atlama - Abdullah Ilgaz- 1,83 Metre
Gümüş:
1-Kadınlar 100m- Zübeyde Süpürgeci- 17,63
2-Kadınlar 400m- Zübeyde Süpürgeci- 58,90
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Erkekler Gülle Atma F57 Muhammet Khalvandi- 14,05m
T47 Uzun Atlama-Abdullah Ilgaz- 5,32m
F41 Cirit Atma-Gürkan Uncuoğlu- 33,08m
Aynı şampiyonada Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'na bağlı sporcularımızın aldığı sonuçlar ise şu şekildedir:
Oğuz Akbulut T12 400m Altın madalya
Mikail Al T13 1500m Altın ve 5000m yarışında Türkiye rekoru kırarak Gümüş madalya
Havva Elmalı T11 400m ve 1500m Altın madalya
Büşranur Tırıklı F11 Disk Atma Gümüş madalya kazandı.