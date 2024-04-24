Dereden ciple geçmek istediler 4’ü çocuk 7 kişi derede mahsur kaldılar

Giresun’un Şaplıca köyü, Yenimahalle mevkisinde meydana gelen olayda, Ramiz Çiftbaş’ın kontrolündeki 28 AAR 954 plakalı cip ile pikniğe giderken Şaplıca Deresi’nin karşı tarafına geçmek istedi.
Lastiğin taşların arasına sıkışmasıyla içerisinde 4’ü çocuk 7 kişinin bulunduğu cip, suyun içerisinde sürüklenmeye başladı. Araçta mahsur kalan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla aracın tavanında bulunan ‘sunroof'tan çıkarak kurtuldu.
Derenin karşısına geçen vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Derede içi suyla dolan cip, halatla bağlandığı traktörle, çevredeki köylülerin de yardımıyla yola çekildi. Cipte hasar meydana gelirken, aracın kurtarılma anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.