Dereden ciple geçmek istediler 4’ü çocuk 7 kişi derede mahsur kaldılar

Kaynak: DHA
Dereden ciple geçmek istediler 4’ü çocuk 7 kişi derede mahsur kaldılar
Giresun’da pikniğe giden 4’ü çocuk 7 kişinin aralarında bulunduğu cip, sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada derede suya kapıldı. Araçta mahsur kalan vatandaşlar, tavanda bulunan ‘sunroof'tan çıkarak kurtuldu.

Giresun’un Şaplıca köyü, Yenimahalle mevkisinde meydana gelen olayda, Ramiz Çiftbaş’ın kontrolündeki 28 AAR 954 plakalı cip ile pikniğe giderken Şaplıca Deresi’nin karşı tarafına geçmek istedi.

derede-ciple-gecerken-mahsur-kaldilar-44333-7.jpg

Lastiğin taşların arasına sıkışmasıyla içerisinde 4’ü çocuk 7 kişinin bulunduğu cip, suyun içerisinde sürüklenmeye başladı. Araçta mahsur kalan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla aracın tavanında bulunan ‘sunroof'tan çıkarak kurtuldu.

derede-ciple-gecerken-mahsur-kaldilar-44333-4.jpg

Derenin karşısına geçen vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Derede içi suyla dolan cip, halatla bağlandığı traktörle, çevredeki köylülerin de yardımıyla yola çekildi. Cipte hasar meydana gelirken, aracın kurtarılma anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

derede-ciple-gecerken-mahsur-kaldilar-44333-1.jpg

derede-ciple-gecerken-mahsur-kaldilar-44333-8.jpg

derede-ciple-gecerken-mahsur-kaldilar-44333.jpg

derede-ciple-gecerken-mahsur-kaldilar-44333-5.jpg

Son Haberler
Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu mahalleli kurtardı Gündem
Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu mahalleli kurtardı
Dilan Çiçek Deniz’in yeni aşkı ünlü yönetmenin oğlu çıktı Magazin
Dilan Çiçek Deniz’in yeni aşkı ünlü yönetmenin oğlu çıktı
Flaş… Flaş… ABD Başkanı Biden yine soykırım dedi Dünya
Flaş… Flaş… ABD Başkanı Biden yine soykırım dedi
Manisa uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı Gündem
Manisa uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Balıkçı barınağını mesken edindiler Gündem
Balıkçı barınağını mesken edindiler
Diyarbakır'da lastiği fırlayan otomobil takla attı: Yaralılar var Yerel Haberler
Diyarbakır'da lastiği fırlayan otomobil takla attı: Yaralılar var