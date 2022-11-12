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Dereli Belediyesi'nden akaryakıt alım ihalesi

Dereli Belediyesi'nin yayımladığı ilana göre, akaryakıt alım ihalesi yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 14:20
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Dereli Belediyesi'nden akaryakıt alım ihalesi

Dereli Belediyesi'nden akaryakıt alım ihalesi
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Akaryakıt Ürünleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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