Dereotlu poğaça nasıl yapılır? Dereotlu poğaça tarifi malzemeleri neler?

Hem doyurucu hem de lezzetli dereotlu poğaça kahvaltı ve beş çaylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Peki, dereotlu poğaça nasıl yapılır? Dereotlu poğaça tarifi malzemeleri neler?

Dereotlu poğaça nasıl yapılır? Dereotlu poğaça tarifi malzemeleri neler?

Beş çayı tariflerinden dereotlu poğaça yapmak isteyen kişiler için dereotlu poğaça tarifini derledik. Peki, dereotlu poğaça nasıl yapılır? Dereotlu poğaça tarifi malzemeleri neler?

İşte dereotlu poğaça tarifi…

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DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ MALZEMELERİ NELER?

- 750 gr. un

- 200 gr. sıvı yağ

- 200 gr. yoğurt

- 25 gr. kabartma tozu

- 20 gr. tuz

- 25 gr. şeker

- 250 gr. katıyağ

- 3 yumurta

- 1 demet dereotu, maydanoz

- 250 gr. peynir

DEREOTLU POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Önce tuz, şeker, tereyağı ve yumurtayı mikserde yoğuruyoruz. Sonrasında yoğurt, sıvıyağ, un, kabartma tozunu ilave edip hamur son şeklini alana kadar yoğuruyoruz. Yoğrulan hamura doğradığımız dereotu ve maydanozumuzu ilave edip 1 dakika yoğuruyoruz.

Hamuru 70'er gramlık bezelere bölüp yuvarlıyoruz. İçlerine peynir koyup son şeklimizi veriyoruz. Yumurta sarısını üzerine sürüp 170 derecede 25 dakika pişiriyoruz.

Piştikten sonra sıcak sıcak servis ediyoruz.

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