Dereotlu poğaça nasıl yapılır? Dereotlu poğaça tarifi malzemeleri neler?

Hem doyurucu hem de lezzetli dereotlu poğaça kahvaltı ve beş çaylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Peki, dereotlu poğaça nasıl yapılır? Dereotlu poğaça tarifi malzemeleri neler?