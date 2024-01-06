Dereye uçan araçtaki 3 kişi, ağır yaralandı

Kaynak: DHA
Dereye uçan araçtaki 3 kişi, ağır yaralandı
Ordu’nun Mesudiye ilçesinde yoldaki buzlanma sebebiyle otomobilin dereye düştüğü kazada, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ordu’nun Mesudiye ilçesine bağlı Alan Mahallesi Mesudiye-Ordu Karayolu’nda yaşandı. Aydın Yılmaz’ın (50) yoldaki buzlanma sebebiyle kontrolünü kaybettiği otomobil, 15 metreden dereye düştü.

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kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Yılmaz ile yanındaki Rüveyda Tuğba Yılmaz (44) ve Elif Esila Yılmaz (16), itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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