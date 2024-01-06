Küçükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç trafiği birbirine kattı. 1 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Küçükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç trafiği birbirine kattı. 1 yaralı
Küçükçekmece'de, kontrolden çıkan araç, önce aydınlatma direğine ardından aynı yönde giden panelvan araca çarptı. Yaşanan kazada, araç sürücüsü yaralandı.

Küçükçekmece'nin Küçükçekmece Hürriyet Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Güneşli istikametinde seyir halinde ilerleyen otomobil, direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce aydınlatma direğine, ardından aynı yöne giden panelvan araca çarptı.

YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil metrelerce sürüklenerek takla attı. Yaşanan kazada, otomobil sürücüsü İbrahim S., hafif şekilde yaralandı. Panelvan araç sürücüsü Ali B. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kazayı gören diğer vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yaralı İbrahim S.'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Trafik ekipleri kaza sebebiyle trafiği tek şeritten sağlandı.

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