Tünel'de can pazarı, 2 otomobil çarpıştı. yaralılar var

Kaza, saat 15.30 sıralarında Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Serindere Mahallesi, Yusufeli İspir karayolu T-19 Tüneli'nde yaşandı.

Tünel içerisinde seyreden Nurettin Aydemir (75) idaresindeki otomobil hatalı sollama sonucu, karşı yönden gelen Muharrem Topçu’nun (42) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada 2 araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, jandarma, AFAD ve Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler, 2 otomobilde sıkışan yaralıları kurtardı. Kullanılamaz hale gelen araçlardan yaralı olarak çıkarılan, Nurettin ve beraberindeki Fatma (72), Salih (67) ve Nazire Aydemir (60) ile diğer aracın sürücüsü Muharrem Topçu, sağlık ekipleri tarafından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.