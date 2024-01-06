TEM'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Kaynak: Haber Merkezi
TEM'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'da TEM Otoyolu'nda ikisi Bulgaristan plakalı, 3 zincirleme kaza yaptı. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın TEM Otoyolu'nun Ergene ilçesi Edirne istikametinde meydana gelen olayda, Sol şeritten giden O.C.B.'nin kullandığı Bulgaristan plakalı otomobil, orta şeritten önüne manevra yaptığı bildirilen S.M.'nin kullandığı K9557AT plakalı Bulgaristan plakalı otomobile hızla çarptı.

TAKLA ATAN ARAÇ ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDU

Çarpmanın etkisiyle O.C.B.'nin otomobili takla atarak durabildi. C.K., yönetimindeki 34 UF 6630 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara arkadan çarptı.Çevredekilerin İhbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, O.C. B., S.M. ve Z.M., ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik tamamen durdu.

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