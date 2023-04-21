Derin konuların yazarı Tolga Şardan'dan bomba Süleyman Soylu iddiası

Derin konuların yazarı Tolga Şardan’dan polis atamaları ile ilgili bomba iddia. Şardan’ın iddiasına göre Süleyman Soylu notlarla istediği gibi oynuyor.

Derin konuların yazarı Tolga Şardan'dan bomba Süleyman Soylu iddiası

Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan olan, işe alımlarda mülakatla ilgili önemli bir iddia gündeme geldi.

Polis teşkilatına atamalarda, mülakat notlarının kurşun kalemle alındığı, daha sonra İçişleri Bakanlığı'nda değiştirildiği iddia edildi.

SÜLEYMAN SOYLU NOTLARLA İSTEDİĞİ GİBİ OYNUYOR İDDİASI

t24'ten Tolga Şardan'ın gündeme getirdiği iddiaya göre notlar Bakan Süleyman Soylu'ya iletiliyor.

Polis teşkilatına atamalarda; KPSS puanı yüzde 25, beden eğitimi ve spor sınavı yüzde 25, sözlü sınav yani mülakat ise yüzde 50 sayılıyor ve bu puanların ortalaması hesaplanıyor.

Şardan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Diyelim ki bir adayın KPSS sonucu 100. Spor sınavından da 100 puanı alsa bile mülakatta 50 alması halinde sınavı kaybediyor. Zira, sözlü sınavda 60'ın altında puan alınmaması koşulu yürürlükte. Yani; önceki sınavlarda bir aday "ağzıyla kuş tutsa" 60'ın altında mülakat puanı alması halinde sınavı kaybetmiş oluyor.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan tüm adayların isim listeleri Polis Akademisi Başkanlığı'nca sınav komisyonlarına teslim edilirken, isimlerinin karşısında haklarında önceden yapılan arşiv araştırması sonuçlarına ait tespitler bulunmakta. Sözlü sınav için komisyon karşısına çıkan adayın puanı, komisyon üyelerince listelere "kurşun kalemle" işleniyor! Oysa bu notlamanın "silinmeyecek türde" bir kalemle işlenmesi gerekiyor.

Unutmadan, sınav komisyonları adaylara yönelik mülakat puanlarını 100 üzerinden değil, 80 üzerinden veriyor. Bunun da bir gerekçesi var elbette!

Sınav komisyonlarının çalışmalarının bitmesiyle birlikte listeler, Ankara'da Polis Akademisi Başkanlığı'nda değerlendirmeye alınıyor. Her adayın üç sınavının ortalama puanlarının tespit edilmesiyle elde edilen listelerdeki sonuç puanları nasıl işleniyor? Evet bildiniz, yine kurşun kalemle!

YASAL DAYANAĞI YOK

Akademide oluşturulan – kanımca usulsüzlük olarak değerlendirilmesi gereken - taslak listeler, İçişleri Bakanlığı'na gönderiliyor. Bu işlemde "herhangi bir yasallık olmadığının" altını kalınca çizeyim.

Listeler bakanlıkta, mevcut Bakan Süleyman Soylu tarafından incelemeye alınıyor. Soylu, kendisindeki özel notlarla birlikte sınavı kazanması gereken adaylar hakkındaki değerlendirmelerini yaptıktan sonra listeler bir kez daha akademiye gönderiliyor.

20 PUANLIK HAREKET ALANI İDDİASI

Bakan Soylu'nun incelemesi süresinin takvimsel bir sınırı yok. Bazen aylarca bakanlıkta kalıyor listeler. İşte bu aşamada sınav komisyonlarının kurşun kalemle verdiği mülakat notlarının üzerinden yeniden geçiliyor! Ayrıca 100 yerine 80 puan üzerinden verilen mülakat notları sayesinde Bakan'a 20 puanlık hareket alanı sağlanıyor! Bu sayede kazanması gereken adayın düşük mülakat puanı yükseltilirken yüksek puan alan adayın sözlü sınav puanı düşürülüyor. Nihayetinde; mülakat notları değiştirilerek sınav sonuçları son şeklini alıyor.

Bir ekleme daha yapayım; sınavları gerçekleştirmek ve sonuçları açıklamak Polis Akademisi'nin görevi ve sorumluluğunda. Sınav sonuçları, akademideki hakkaniyetli işlemlerin ardından hiçbir yere gönderilmemesi gerekirken, İçişleri Bakanlığı'na gönderiliyor. Adayların sınav puanları değiştiriliyor!

Bakan tarafından onay verilen ve son halini almış biçimde Polis Akademisi'ne dönen listeler, sınav sonuçları açıklanmadan birkaç gün önce resmiyet kazanıyor.

PEKİ BU NASIL OLUYOR?

Artık açıklanma aşamasına gelen listelere son bir işlem daha yapılıyor. Listeler, kurşun kalemle adaylara mülakat puanı veren sınav komisyonlarına ulaştırılıyor.

Ve komisyonlar, işte bu süreçte tükenmez kalem kullanarak sınav sonuçlarına resmiyet kazandırıyor!

Peşinde de Polis Akademisi Başkanlığı, internet üzerinden eğitime hak kazananları açıklayarak sürece son noktayı koyuyor."

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