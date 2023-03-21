Erdoğan ile Soylu arasında AFAD savaşı. Tolga Şardan iktidarın derinlerinden çok özel bilgileri açıkladı

T24 yazarı Tolga Şardan, AFAD ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Şardan Ekim 2021'de Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nda isim değişikliğine gidildiği günlerde aynı kararname ile AFAD'ın bakanlık yapılmak istendiği iddiasını köşesine taşıdı.

Şardan’ın yazısına göre Soylu'nun karşı çıkması sonucunda AFAD, İçişleri Bakanlığı'nda kaldı.

KIZILAY SKANDALINDAN AFAD GÜNDEMDEN ÇIKTI

Şardan yazısında, "AFAD'ın eleştirilerin hedefinde yer alması, yaklaşan seçim havasında İçişleri Bakanı'nı siyaseten zor durumda bırakması kaçınılmazdı. Gündem bir türlü değişmiyordu. Bir - iki küçük girişim yapıldı ama istenilen gündem değişikliğini sağlamadı. Bu sırada Kızılay'ın çadır satışı skandalı, deyim yerindeyse "Hızır gibi yetişip" gündemi değiştiriverdi." ifalelerini kullandı.

Çadır satışı gibi vahim bir konuyla Kızılay'ın gündeme gelmesiyle birlikte AFAD gündemden çıktığını belirten Şardan, "Büyük tepki çeken olayın tartışması halen devam ediyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık hedef tahtasında. Muhalefetçe istifası isteniyor. Soylu ve AFAD biraz olsun bu süreçte nefes aldı." dedi.

Şardan yazısının devamında, "Bir küçük notu aktarayım: Kızılay'ın çadır satışı konusu ve bu konuda "bombanın patlayacağı" Cumhurbaşkanlığı'nca biliniyordu. İddiaya göre, Kızılay AFAD'a da parayla çadır satıyordu. Bu durum İçişleri Bakanlığı'nın bilgisindeydi. Bu konu henüz gündemde yokken, bir gün İçişleri Bakanlığı'ndan Kızılay'a bir telefon geldi ve "sempatik kanal" üzerinden kurulan temasla para karşılığı çadır satış konusu soruldu. Kızılay'dan yapılan geri dönüş sonrasında olayın detayları İçişleri Bakanlığı'nca bilgi notu haline getirildi ve "yukarı"ya yani Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu. Notun, Cumhurbaşkanlığı'nda hangi üst düzey isme gönderildiği biliniyor.

Bilgi notuyla birlikte Cumhurbaşkanlığı, süreçten bilgi sahibi oldu. Zaten birkaç gün sonra da olay kamuoyuna yansıdı. Son gelişmelerle bilhassa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın performansından hoşnut kalmadığı AFAD konusunda harekete geçtiği biliniyor. Soylu'nun ise AFAD'a yönelik eleştirileri haksız bulduğu söyleniyor." diye belirtti.

SOYLU KARŞI ÇIKTI

Şardan şöyle dedi:

İddiaya göre iktidar, AFAD'ı 2021'de bakanlık haline dönüştürmek istedi. Ancak bu gerçekleşmedi. Yine de hükümetin gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Eski AFAD Başkanı Fuat Oktay, 2022'de birkaç kez ani biçimde -baskın demek de mümkün- AFAD'a gelerek vaziyete baktı. Oktay'dan gelen bilgiler doğrultusunda AFAD'ın İçişleri Bakanlığı'ndan ayrılarak bakanlık yapılması görüşü Cumhurbaşkanlığı'nda yeniden tartışıldı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı'nın deprem raporunda açık şekilde yer almasa da "AFAD'a yönelik mevzuat, organizasyon ve teşkilat düzenlemesi" yapılması tavsiyesi var. İddiaya göre; hükûmet, Ekim 2021'de Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nda isim değişikliğine gidildiği günlerde aynı kararname ile AFAD'ı da bakanlık yapmak istedi. Ancak Soylu'nun karşı çıkması sonucunda AFAD, İçişleri Bakanlığı'nda kaldı.

AFAD'IN EKSİ BAŞKANI'NA TALİMAT

Aynı iddianın devamında bugünlerde konuşulanlara da değinen Şardan, "Kulislerdeki iddiaya göre Erdoğan, AFAD'ın Eski Başkanı Güllüoğlu'nun kurumu yeniden şekillendirmesi yönünde talimat verdi. Soylu'nun bu durumdan hoşnut olmadığı belirtiliyor. Ancak Güllüoğlu'nun, resmi olarak görevlendirilmemiş olsa da AFAD üzerinde çalışmalara başladığı belirtiliyor.

AKP İÇİNDE KARIŞIKLIK

Bu gelişmeler yaşanırken Bakan Soylu, kamuoyunda büyük tepki çeken bir açıklama yaptı. Önceki hafta Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde AFAD'a ait lojistik merkezinin deposunda inceleme yapan Soylu'nun "Kahvaltı verdiğimiz yerler, veremediğimiz yerler var. Kahvaltılık ürün, çay-şeker istiyoruz. Çocukların ve büyüklerin terlik, eşofman ihtiyaçları var" diyerek aslında dolaylı olarak mesaj verdiği belirtiliyor. Sözleri, deprem ile ilgili eleştirilerin merkezinde olmasına karşı verdiği bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Soylu'nun AFAD'ın bakanlığın bünyesinde kalmasını istediği de biliniyor. Soylu'nun bu açıklaması sadece muhalefette değil, AKP içinde de yankı buldu." ifadelerini kullandı.