Derin uykuya dalan ineğini öldü sandı. Ölmediğni anlayınca aralarındaki diyalog herkesi güldürdü

Sosyal medyada yayılan bir videoya göre, inek derin uykuya daldı. İneğinin öldüğünün düşünen vatandaş inek derin uykudan uyanınca ölmediğini anladı.

O anları video kaydına alan çiftçi uyuyan hayvanın hareketsiz duruşunu yanlışlıkla ölü olduğunu düşünerek şaşkınlıkla karşılayarak "Oğlum manyak mısın nasıl yatış öyle, öldün sandım..." dedi.

Daha sonra “hadi uyu” diyen çiftçinin sözlerine kafasını sallayarak karşılık veren inen herkesi şaşırttı.

“O zaman ayağa kalk” diyen çiftçinin sözlerine oturarak karşılık veren inek herkesi güldürdü.

Video sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce beğeni aldı.