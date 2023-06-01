Derin uykuya dalan ineğini öldü sandı. Ölmediğni anlayınca aralarındaki diyalog herkesi güldürdü

Öldüğünü düşündüğü ineği derin uykudan uyanınca o anda vatandaşın söyledikleri gündem oldu.

Derin uykuya dalan ineğini öldü sandı. Ölmediğni anlayınca aralarındaki diyalog herkesi güldürdü

Sosyal medyada yayılan bir videoya göre, inek derin uykuya daldı. İneğinin öldüğünün düşünen vatandaş inek derin uykudan uyanınca ölmediğini anladı.

O anları video kaydına alan çiftçi uyuyan hayvanın hareketsiz duruşunu yanlışlıkla ölü olduğunu düşünerek şaşkınlıkla karşılayarak "Oğlum manyak mısın nasıl yatış öyle, öldün sandım..." dedi.

oiclk.jpg

Daha sonra “hadi uyu” diyen çiftçinin sözlerine kafasını sallayarak karşılık veren inen herkesi şaşırttı.

“O zaman ayağa kalk” diyen çiftçinin sözlerine oturarak karşılık veren inek herkesi güldürdü.

Video sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce beğeni aldı.

klscko.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Muğla’ya gök gürültülü yağış uyarısı Güncel
Muğla’ya gök gürültülü yağış uyarısı
Gıda zehirlenmelerinin yüzde 40'ından onlar sorumlu Sağlık
Gıda zehirlenmelerinin yüzde 40'ından onlar sorumlu
CHP'de üst düzey değişiklik hazırlığı. Kulislerden sızdı Siyaset
CHP'de üst düzey değişiklik hazırlığı. Kulislerden sızdı
İdil’de tırla biçerdöver çarpıştı: 1 ağır yaralı Güncel
İdil’de tırla biçerdöver çarpıştı: 1 ağır yaralı
Aylin Aslım’dan ‘TOGG’ davası açan Ferman Akgül’e tepki: Seçim sonucunu beklemiş Magazin
Aylin Aslım’dan ‘TOGG’ davası açan Ferman Akgül’e tepki: Seçim sonucunu beklemiş
Erden Timur gözünü devlere dikti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar heyecanlandı Spor
Erden Timur gözünü devlere dikti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar heyecanlandı
Bu ikili müthiş Şifalı Bitkiler
Bu ikili müthiş