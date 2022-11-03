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  • Derya Tuna'nın acı günü. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna birbirine sarılıp gözyaşı döktü

Derya Tuna'nın acı günü. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna birbirine sarılıp gözyaşı döktü

Derya Tuna'nın annesi Ayşe Tuna vefat etti. İbrahim Tatlıses de cenazeye katılarak eski hayat arkadaşı Derya Tuna'yı acı gününde yalnız bırakmadı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 11:02
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Derya Tuna'yı acı gününde eski hayat arkadaşı İbrahim Tatlıses yalnız bırakmadı

Derya Tuna'nın acı günü. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna birbirine sarılıp gözyaşı döktü
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İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı Derya Tuna, annesi Ayşe Tuna'nın hayatını kaybettiğini sosyal medyada duyurdu. Tuna'nın annesinin cenazesi Çobançeşme Mezarlığı’nda bulunan aile mezarlığında toprağa verildi. 

İbrahim Tatlıses eski hayat arkadaşının annesinin cenazesine katıldı.

Tatlıses ve Tuna birbirine sarılıp gözyaşı döktü.

"ANNESİNE BEBEK GİBİ BAKIYORDU"

Annesinin cenazesinde eski eşini yalnız bırakmayan İbrahim Tatlıses “Derya Hanım bana 30 yılını verdi. Onun annesi benim annemdir. Rahmetliyi çok severdim. Mekanı cennet olsun. Derya Hanımı hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Hiçbir çocuğumun annesini de yalnız bırakmam. Onun için buradayım. Derya Tuna yalnız değil. Çok üzüldük. Telefonla aradım konuşamadık. Derya Hanım çok üzgün. Annesine bebek gibi bakıyordu” dedi.

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