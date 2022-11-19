İbrahim Tatlıses kızıyla İsrail’de konser verecek

İbrahim Tatlıses, Batı Kudüs’teki Umma Binaları’nda sahne alacak. Tatlıses binlerce kişinin katılacağı etkinlikte sevilen eserlerini seslendirecek.

22 Kasım’da gerçekleşecek olan konserde, Tatlıses’e bu kez kızı Dilan Çıtak da eşlik edecek.

İbrahim Tatlıses, daha önce de İsrail’de konser gerçekleştirmişti.

29 Haziran’da Batı Kudüs’teki konser mekanı 'Sultan Havuzu'nda (Sultan’s Pool) sahne alan Tatlıses, binlerce kişinin katıldığı etkinlikte sevilen eserlerini seslendirdi.

