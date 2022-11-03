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Genç oyuncu Erica Hoy trafik kazasında hayatını kaybetti

Avustralyalı oyuncu Erica Hoy geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Kazaya neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü, polisin başlattığı operasyonla yakalandı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 15:31
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Genç oyuncu Erica Hoy hayatını kaybetti!

Genç oyuncu Erica Hoy trafik kazasında hayatını kaybetti
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Avustralyalı genç oyuncu Erica Hoy (26), Avustralya'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. 

Otobanda bir aracın sıkıştırdığı Erica Hoy'un bulunduğu otomobil kamyonla çarpıştı. 26 yaşındaki oyuncu, ikiz kardeşi ve erkek arkadaşının gözleri önünde hayatını kaybetti. 

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, araçta bulunan kız kardeşi Lisa ve 29 yaşındaki erkek arkadaşı Mike Reader ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçarken ekipler söz konusu kişinin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Kısa süre sonra kazaya sebep olduğu belirtilen Carlie Eileen Richards ekipler tarafından yakalandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 38 yaşındaki kadın olay yerinde gözaltına alındı.

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