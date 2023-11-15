Derya Uluğ bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ 'Be tourist' notuyla Dubai tatilinden bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Uluğ'un bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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Derya Uluğ bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti 1
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Derya Uluğ bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti 2

Şarkıcı Derya Uluğ bu yaz sahneden sahneye koştu.

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Derya Uluğ bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti 3

60 konser veren şarkıcı kafasını dinleyip uzun bir tatil yapamadı.

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Derya Uluğ bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti 4

Derya Uluğ sonunda sevgilisi Asil Gök’ü de alarak Dubai’ye gitti.

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Derya Uluğ bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti 5

Duabi tatilinden karelerini 'Be tourist' notuyla sosyal medya üzerinden paylaşan Uluğ'un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Derya Uluğ bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti 6

Ünlü şarkıcıya sosyal medyada; 'Bu güzellik ne?', 'Fiziğin harika', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Derya Uluğ bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti 7

İşte Derya Uluğ'un Dubai'den paylaştığı o pozlar...

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Derya Uluğ bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti 8
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Derya Uluğ bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti 9
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Derya Uluğ bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti 10
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Derya Uluğ bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti 11
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Derya Uluğ bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti 12
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Derya Uluğ bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti 13
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Derya Uluğ bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti 14
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