Derya Uluğ bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ 'Be tourist' notuyla Dubai tatilinden bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Uluğ'un bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
Şarkıcı Derya Uluğ bu yaz sahneden sahneye koştu.
60 konser veren şarkıcı kafasını dinleyip uzun bir tatil yapamadı.
Derya Uluğ sonunda sevgilisi Asil Gök’ü de alarak Dubai’ye gitti.
Duabi tatilinden karelerini 'Be tourist' notuyla sosyal medya üzerinden paylaşan Uluğ'un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Ünlü şarkıcıya sosyal medyada; 'Bu güzellik ne?', 'Fiziğin harika', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
İşte Derya Uluğ'un Dubai'den paylaştığı o pozlar...