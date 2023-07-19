Derya Uluğ konser öncesi fenalaştı

İki gün önce havuzda düşerek başından yaralandığı ve bu kazayı sakladığı öğrenilen ünlü sanatçı Derya Uluğ, Yalova konseri öncesinde fenalaşınca hastanelik oldu.

Derya Uluğ konser öncesi fenalaştı

Derya Uluğ Yalova'da sahne aldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen konsere Derya Uluğ, geç çıkınca seyircilerden tepki gördü.

64b7b635e4bfdc2430b09c94.jpg

Yaklaşık 1,5 saat geç başlayan konserde sahneye çıkan Derya Uluğ, Yalovalılardan özür diledi.

Ünlü sanatçı geçirdiği kazayı belli etmeden konseri tamamlamak istediğini fakat fenalaştığını anlatarak, "Bunu ne size de ne de başkasına yansıtmadan, belli etmeden çıkıp bitirmeyi hayal ediyordum ama ben 2 gün önce bir kaza geçirdim. Başımda dikişler var. Bugün buraya çıkmak için oldukça şartları zorladım ama sahneden önce fenalaştım tekrar. O yüzden huzurunuza geç çıktığım için özür diliyorum. Sağlığım el verdiği sürece sahneyi devam ettireceğimi bilmenizi isterim. Sahneye çok nadirdir spor ayakkabıyla çıktım. Bugün mecbur kaldık" dedi.

64b7b635e4bfdc2430b09c92.jpg

Ardından konserine devam eden Derya Uluğ sevilen şarkılarını bu kez Yalovalılar için seslendirdi.

Konsere başında bandana ile çıkan ünlü sanatçının, yaralarını gizlemek için bunu kullandığı öğrenildi.

İlgili Haberler
Derya Uluğ’dan Taha Duymaz için duygulandıran hareket. Genç fenomen depremde hayattan kopmuştu
Şarkıcı Derya Uluğ: Kaybedilen canları ayakta durmaya çalışan insanları unutmayacağım
Öne Çıkanlar
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Kısmet 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kısmet 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman?
Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir? Güncel
Türkiye Avrupa Birliği’ne girerse hayatımızda neler değişir?
Sıcak havada mide-bağırsak sağlığına dikkat. Profesör uyarılarını sıraladı Sağlık
Sıcak havada mide-bağırsak sağlığına dikkat. Profesör uyarılarını sıraladı
CHP'de iki isme kapı gösterilecek. Fikret Bila açıkladı Siyaset
CHP'de iki isme kapı gösterilecek. Fikret Bila açıkladı
Üvey Anne 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üvey Anne dizisi yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Üvey Anne 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üvey Anne dizisi yeni bölüm ne zaman?
Türk mitolojinde Ağaç Ata ne anlama geliyor? Uygurların ataları Tarih - Mitoloji
Türk mitolojinde Ağaç Ata ne anlama geliyor? Uygurların ataları
Özkan Uğur'un eşinden yürek yakan paylaşım Magazin
Özkan Uğur'un eşinden yürek yakan paylaşım