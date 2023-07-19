Derya Uluğ konser öncesi fenalaştı

Derya Uluğ Yalova'da sahne aldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen konsere Derya Uluğ, geç çıkınca seyircilerden tepki gördü.

Yaklaşık 1,5 saat geç başlayan konserde sahneye çıkan Derya Uluğ, Yalovalılardan özür diledi.

Ünlü sanatçı geçirdiği kazayı belli etmeden konseri tamamlamak istediğini fakat fenalaştığını anlatarak, "Bunu ne size de ne de başkasına yansıtmadan, belli etmeden çıkıp bitirmeyi hayal ediyordum ama ben 2 gün önce bir kaza geçirdim. Başımda dikişler var. Bugün buraya çıkmak için oldukça şartları zorladım ama sahneden önce fenalaştım tekrar. O yüzden huzurunuza geç çıktığım için özür diliyorum. Sağlığım el verdiği sürece sahneyi devam ettireceğimi bilmenizi isterim. Sahneye çok nadirdir spor ayakkabıyla çıktım. Bugün mecbur kaldık" dedi.

Ardından konserine devam eden Derya Uluğ sevilen şarkılarını bu kez Yalovalılar için seslendirdi.

Konsere başında bandana ile çıkan ünlü sanatçının, yaralarını gizlemek için bunu kullandığı öğrenildi.