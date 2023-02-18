Şarkıcı Derya Uluğ: Kaybedilen canları ayakta durmaya çalışan insanları unutmayacağım

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık yıkıcı depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Malatya, Gaziantep, Hatay Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, ve Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa'yı da etkileyen depremler sonrası acı haberler gelmeye devam ediyor.

ÜNLÜ İSİMLER TEK YÜREK

Toplam 11 ilde yıkıma yol açan felaket sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı.

YIKILMIŞ BİR EVİN FOTOĞRAFINI YAYINLADI

Yıkılmış bir evin fotoğrafını paylaşan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

''Felaketi yaşayanların, içlerinde büyüyen kocaman acıları saklayıp ne kadar metanetli durduklarını, çocukların bir oyunla, bir oyuncakla bile o çaresizlikte gülümseyebildiğini, büyüklerin anlatmaya, konuşmaya ihtiyacı olduğunu, hem enkazlar da hem ihtiyaçlarda halkın halka karşılıksız, gönülden yardım ettiğini ve depremzedelerin müteşekkir olduğunu, fotoğraflar ve videolarla anlatılamayacak şekilde yıkılmış, yok olmuş şehirleri, Hatay'ın tüm çaresizlikler içindeki dik duruşunu, kaybedilen canları, cananları ve burada ayakta durmaya çalışan insanları unutmayacağım.''