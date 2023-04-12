Derya Uluğ’dan Taha Duymaz için duygulandıran hareket. Genç fenomen depremde hayattan kopmuştu

Hatay'a giderek Duymaz'ın ailesiyle bir araya gelen Uluğ, twitter hesabı üzerinden şu ifadelere yer verdi: Keşke sen hayatta olsaydın ve kendin yapsaydın o yemekleri. Olmadı… Senin hayalin benim hayalim olmuştu. Bugün gerçek oldu. Umarım bir yerlerden görüyorsundur. Mekanın cennet bahçesi olsun gönlü güzel Taha’m.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddeti depreme Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, kardeşi, halası ve eniştesi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

TAHA DUYMAZ İÇİN İFTAR YEMEĞİ VERDİ

Derya Uluğ, Hatay'a giderek Taha Duymaz adına iftar yemeği verdi. "Taha Duymaz Mutfağı" yazılı pankartlar astıran şarkıcı, fenomenin ailesiyle de bir araya geldi.

Duymaz'ın annesi ve abisiyle de bir fotoğrafını paylaşan Derya Uluğ "Taha'nın annesi Meryem Teyze'yi, kardeşlerini, evini ziyaret ettik. Sarıldık, ağladık, Taha'yı andık" ifadelerini kullandı.