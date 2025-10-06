Derya Uluğ Samsunspor maçı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Fenerbahçeli futbolculara sert sözler

Fenerbahçe'nin, Samsunspor ile oynadığı mücadelede futbolcular performansları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Sarı-laicvertli isimlere bir tepki de sanatçı Derya Uluğ'dan geldi. İşte detaylar...

Şarkıcı Derya Uluğ, Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşma sonrası isyan etti. Uluğ, sosyal medya üzerinden futbolcular için sert sözler kullandı.

İşte Uluğ'un paylaşımında yer verdiği ifadeler;

"First touchlar çok kötü, top çalma yok, rakibi rahatsız etme yok, doğal olarak rakibin çekinmesi de yok Her maçın en iyi oyuncusu stoper Skriniar. Demek ki baskılı ofansif oyun yok, sahada oyun kurucu yok. Eskiden en büyük silahımız olan duran toplardan tehlike yaratma yok. En önemlisi ruh yok, istek yok. Yok kere yok"

