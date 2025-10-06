Derya Uluğ Samsunspor maçı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Fenerbahçeli futbolculara sert sözler

Şarkıcı Derya Uluğ, Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşma sonrası isyan etti. Uluğ, sosyal medya üzerinden futbolcular için sert sözler kullandı.

Fenerbahçe'ye her şey kabus sezonu hatırlatıyor!

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco için sert eleştiriler: Bilgisayarı ne derse onu yapıyor

İşte Uluğ'un paylaşımında yer verdiği ifadeler;

"First touchlar çok kötü, top çalma yok, rakibi rahatsız etme yok, doğal olarak rakibin çekinmesi de yok Her maçın en iyi oyuncusu stoper Skriniar. Demek ki baskılı ofansif oyun yok, sahada oyun kurucu yok. Eskiden en büyük silahımız olan duran toplardan tehlike yaratma yok. En önemlisi ruh yok, istek yok. Yok kere yok"

Mauro Icardi krizinin perde arkası ortaya çıktı!

Arda Turan'ın dünyası yerle bir oldu! Bizzat kendisi açıkladı

Samsunspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu? beIN Trio son noktayı koydu

Lucas Torreira bu sezonda Galatasaray'ın kalbi oldu!