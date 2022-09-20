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  • İBB’den 75 bin üniversiteliye 4 bin 500 lira. Destek geri ödemesiz sağlanacak

İBB’den 75 bin üniversiteliye 4 bin 500 lira. Destek geri ödemesiz sağlanacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un bu yıl 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL geri ödemesiz eğitim desteği sağlanacağını duyurdu.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 10:57
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Destek geri ödemesiz sağlanacak. İBB’den 75 bin üniversiteliye 4 bin 500 lira

İBB’den 75 bin üniversiteliye 4 bin 500 lira. Destek geri ödemesiz sağlanacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sen Oku Diye isimli yardım projesi kapsamında binlerce öğrenciye maddi destek sağlayacağını duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başvuruların başladığını dile getirirken, “Gençler mutlaka başvurun. 75 bin üniversite öğrencisine 4.500 TL geri ödemesiz eğitim desteği veriyoruz. Başvurular 26 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında İstanbul Senin Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.” ifadelerini kullandı.

İBB EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim desteğinden yararlanmak için öğrencilerin bazı koşulları sağlaması gerekiyor. İBB eğitim desteği başvuru şartları ise şunlar;

T.C vatandaşı olması

Öğrencinin ikametgah adresinin İstanbul'da olması

Öğrencinin normal süre içerisinde okula devam etmesi

Öğrencinin devlet okulunda okuyor olması ya da özel okulda %100 burslu olarak okuyor olması

Şehit, yetim ya da öksüz çocukların lise, ilkokul öğrencisi ya da iyileştirme merkezlerinde öğrenim görüyor olması

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Dualarimizdasiniz
20.09.2022 11:44
Sadece gençliğe sahip çıkmanız bile Allah'ın huzurunda hakkımı helal etmeme yeticek ,umudum büyüyor,Rabbim YOLUNUZDA bahtinizida açık etsin herşeye herkese rağmen Başkan,  
 
hersey cok guzel mı ?
20.09.2022 11:23
imamcık sen once iett şöförlerinin maaşlarını yatır. adamlar daha hazıran maasını almadılar. hangi parayıı dagıtacaksın merak edıyorum  
 
ATA DÜZEN
20.09.2022 11:22
zamanında akp bunu yaparken chp anayasa mahkemesıne kadar giderek dava acmıstı ve durdurmustu hatta secım oncesi binalı bu konuyu açmıs canlı yayında ımamcığı rezıl etmıstı  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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