İBB’den 75 bin üniversiteliye 4 bin 500 lira. Destek geri ödemesiz sağlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sen Oku Diye isimli yardım projesi kapsamında binlerce öğrenciye maddi destek sağlayacağını duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başvuruların başladığını dile getirirken, “Gençler mutlaka başvurun. 75 bin üniversite öğrencisine 4.500 TL geri ödemesiz eğitim desteği veriyoruz. Başvurular 26 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında İstanbul Senin Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.” ifadelerini kullandı.

İBB EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim desteğinden yararlanmak için öğrencilerin bazı koşulları sağlaması gerekiyor. İBB eğitim desteği başvuru şartları ise şunlar;

T.C vatandaşı olması

Öğrencinin ikametgah adresinin İstanbul'da olması

Öğrencinin normal süre içerisinde okula devam etmesi

Öğrencinin devlet okulunda okuyor olması ya da özel okulda %100 burslu olarak okuyor olması

Şehit, yetim ya da öksüz çocukların lise, ilkokul öğrencisi ya da iyileştirme merkezlerinde öğrenim görüyor olması