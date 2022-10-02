İktidarın yurt konusundaki plansızlığı resmi verilere yansıdı. Vah öğrencinin haline vah

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre üniversitelerin birçoğunda geçen hafta eğitim başladı. Önümüzdeki hafta da diğer üniversiteler yavaş yavaş eğitime başlayacak. Fakat iktidarın her ile üniversite açma politikasının plansızlığı net bir şekilde görülüyor. Özellikle geçen yıldan bu yana en çok tartışılan konu olan barınma sorunu da rakamlara net bir şekilde yansıyor.

İktidar yurt sayısını artırmayla övünse de kentler arasında uyumsuzluk dikkat çekiyor. YÖK’ün verilerine göre üniversitelerde örgün eğitim gören öğrenci sayısı 3 milyon 313 bin. Buna karşın Gençlik ve Spor Bakanlığı Muharrem Kasapoğlu’nun açıklamasına göre yurt kapasitesi 800 bin. Ülke genelinde 4,1 öğrenci başına 1 yatak düşüyor. Buna karşın bazı illerde resmi verilere göre 2 öğrenci başına bir kişilik kapasite düşerken bazı illerde bu sayı 20’yi dahi geçiyor. Özellikle büyük şehirlerde yatak başına öğrenci sayısı oldukça düşük seviyede kalmış durumda. Buna karşın Sinop, Adıyaman gibi şehirlerde ise 2 öğrenciye bir yatak düşüyor.

Bazı illerde öğrenci sayıları, yurt kapasiteleri ve yatak başını öğrenci sayıları şöyle:

- Adıyaman: Öğrenci sayısı 18 bin 263, yurt kapasitesi 7 bin 338, yatak başına öğrenci 2,4

- Afyon: Öğrenci sayısı 33 bin 667, yurt kapasitesi 13 bin 729, yatak başına öğrenci 2,4

- Ankara: Öğrenci sayısı 267 bin 618, yurt kapasitesi 30 bin 537, yatak başına öğrenci 8,7

- Antalya: Öğrenci sayısı 78 bin 972, yurt kapasitesi 18 bin 131, yatak başına öğrenci 4,3

- Burdur: Öğrenci sayısı 28 bin 706, yurt kapasitesi 6 bin 307, yatak başına öğrenci 4,5

- Bilecik: Öğrenci sayısı 15 bin 224, yurt kapasitesi 2 bin 942, yatak başına öğrenci 5,1

- Denizli: Öğrenci sayısı 41 bin 389, yurt kapasitesi 11 bin 384, yatak başına öğrenci 3,6

- Diyarbakır: Öğrenci sayısı 28 bin 992, yurt kapasitesi 5 bin 97, yatak başına öğrenci 5,6

- Isparta: Öğrenci sayısı 57 bin 199, yurt kapasitesi 18 bin 185, yatak başına öğrenci 3,1

- Konya: Öğrenci sayısı 103 bin 571, yurt kapasitesi 35 bin 252, yatak başına öğrenci 2,9

- Kütahya: Öğrenci sayısı 42 bin 715, yurt kapasitesi 10 bin 794, yatak başına öğrenci 3,9

- Niğde: Öğrenci sayısı 20 bin 698, yurt kapasitesi 10 bin 117, yatak başına öğrenci 2,04

- Sinop: Öğrenci sayısı 8 bin 325, yurt kapasitesi 5 bin 223, yatak başına öğrenci 1,5

- Sivas: Öğrenci sayısı 38 bin 910, yurt kapasitesi 18 bin 545, yatak başına öğrenci 2,09

- Ardahan: Öğrenci sayısı 5 bin 127, yurt kapasitesi 2 bin 578, yatak başına öğrenci 1,9

- İstanbul: Öğrenci sayısı 701 bin 571, yurt kapasitesi 29 bin 794, yatak başına öğrenci 23,5

- İzmir: Öğrenci sayısı 154 bin 226, yurt kapasitesi 18 bin 668, yatak başına öğrenci 8,2

BAKANLIĞIN YURT KONUSUNDAKİ EKSİKLİKLERİ RAPORLARA YANSIDI

Sayıştay’ın geçen günlerde yayımladığı Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 Yılı Denetim Raporu’nda yurtlara ilişkin bazı eksikliklere değinildi. Bu eksiklikler şöyle sıralandı:

- İşletici vekillerinin işletmelerinin başında bizzat bulunmaması.

- İşleticilerin taahhüt ettikleri sayıdan daha az personel çalıştırması.

- İşletmecinin taahhüdüne aykırı olarak belgeli aşçı çalıştırmaması.

- Satışa arz edilen mallar üzerinde etiket bulunmaması.

- Hijyen eğitim belgesi olmayan personelin çalıştırılması.

- İşletme sözleşmesi hükümlerine aykırılık teşkil eden hususlarda yazılı ihtar yapılmaması ve para cezası uygulanmaması.

RAPORDA “ZAYIFLIKLAR” BÖLÜMÜ

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda da ilginç bilgiler yer aldı. Raporun ‘Zayıflıklar’ bölümünde yurtlarla ilgili şu maddeler yer aldı:

- Bazı yurtların fiziksel gelişimi tamamlanamadı.

- Yurt yönetim süreci ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor.

YURTLARDA DİNİ ETKİNLİKLER

Bunun yanında yurtlarda yapılan dini etkinliklere de yer verildi. Raporda 515 yurt müdürlüğünde toplamda 618 Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin yurtlarda görevlendirildiği belirtildi. “Kuran, Temel Dini Bilgiler, Hz. Peygamberin Hayatı” gibi konularda tam 451 faaliyet gerçekleştirildi.