Destici'den ‘erken seçim’ çıkışı: Tarih verdi

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TGRT Haber’de konuk olduğu canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ERKEN SEÇİM TARİHİ VERDİ

Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde istenilen başarıya ulaşamadığını aktaran Destici, bazı büyükşehirlerin kaybedilmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.

Erken seçim ihtimalini de değerlendiren Destici, "Anayasa değişikliği olmadan da mevcut koşullarda 2027 yılında erken seçim kaçınılmaz görünüyor." ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM ÇAĞRISI

Destici, emekli maaşlarına yönelik hükümetten somut adımlar atılmasını talep ederek, "Emeklilere temmuz ayında yapılacak 5 bin TL seyyanen zam şart." dedi.

“ASGARİ ÜCRETLİLERE TEMMUZ AYINDA ZAM YAPILMALI"

Asgari ücretin yılda bir kez değerlendirilmesi kararının çalışanlar açısından haksızlık olduğunu vurgulayan Destici, "Asgari ücretlilere de temmuz ayında enflasyon oranında zam yapılmalı” diye konuştu.