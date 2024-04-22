Destici'den ‘erken seçim’ çıkışı: Tarih verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Destici'den ‘erken seçim’ çıkışı: Tarih verdi
Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, “Anayasa değişikliği olmadan da mevcut koşullarda 2027 yılında erken seçim kaçınılmaz görünüyor” dedi.

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TGRT Haber’de konuk olduğu canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ERKEN SEÇİM TARİHİ VERDİ

Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde istenilen başarıya ulaşamadığını aktaran Destici, bazı büyükşehirlerin kaybedilmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.

Erken seçim ihtimalini de değerlendiren Destici, "Anayasa değişikliği olmadan da mevcut koşullarda 2027 yılında erken seçim kaçınılmaz görünüyor." ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM ÇAĞRISI

Destici, emekli maaşlarına yönelik hükümetten somut adımlar atılmasını talep ederek, "Emeklilere temmuz ayında yapılacak 5 bin TL seyyanen zam şart." dedi.

“ASGARİ ÜCRETLİLERE TEMMUZ AYINDA ZAM YAPILMALI"

Asgari ücretin yılda bir kez değerlendirilmesi kararının çalışanlar açısından haksızlık olduğunu vurgulayan Destici, "Asgari ücretlilere de temmuz ayında enflasyon oranında zam yapılmalı” diye konuştu.

Son Haberler
Kontrolden çıkan kamyon 11 araca çarptıktan sonra iş yerine girdi Yaşam
Kontrolden çıkan kamyon 11 araca çarptıktan sonra iş yerine girdi
Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın ölümüyle ilgili açıklama. ‘Rabıta’ kavgasında cemaatten kovulmuştu Gündem
Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın ölümüyle ilgili açıklama. ‘Rabıta’ kavgasında cemaatten kovulmuştu
Polonya'daki NATO tatbikatında bir İspanyol askeri öldü Dünya
Polonya'daki NATO tatbikatında bir İspanyol askeri öldü
Tabii ki paşa gönülleri bilir!.. Yazarlar
Tabii ki paşa gönülleri bilir!..
Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir Yazarlar
Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir
7 odalı binada yaratılan mucize Yazarlar
7 odalı binada yaratılan mucize
23 Nisan 1920 Millî Egemenlik yolculuğu Yazarlar
23 Nisan 1920 Millî Egemenlik yolculuğu