Deutsche Bank'tan 10 yılın rekor kârı

Alman bankası, ilk çeyrekte 1,9 milyar euro ile 2013'ten bu yana en yüksek çeyreklik vergi öncesi kârı açıklandı.

Deutsche Bank'tan 10 yılın rekor kârı

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, yüksek faiz oranlarından elde edilen gelirin etkisiyle ilk çeyrekte vergi öncesi karını yüzde 12 artırarak 1,9 milyar euroya yükseltti.

Deutsche Bank, 2023’nün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre banka, kurumsal müşteri operasyonlarında yüksek faiz oranlarından elde edilen gelirin, yatırım bankası gelirlerindeki düşüşü telafi etmesinin etkisiyle ilk çeyrekte vergi öncesi karını geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12 artırarak 1,9 milyar avroya yükseltti. Böylece banka, 2013'ten bu yana en yüksek çeyreklik vergi öncesi karı açıkladı.

İlk çeyrekte hissedarlara atfedilebilir net kar ise 1,06 milyar eurodan 1,16 milyar euroya yükseldi. Piyasalarda bu miktarın yaklaşık 977 milyon euraya düşmesi bekleniyordu.

Bankanın, yatırım bankacılığı biriminin geliri de ilk çeyrekte yüzde 19 düşüşle 2,7 milyar euroya geriledi.

Deutsche Bank’ın bu yılın ilk çeyreğindeki net geliri ise 2022’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 7,7 milyar euro oldu.

Banka, önümüzdeki yıllarda maliyetleri daha da düşürmek için müşteriyle teması olmayan personeli azaltabileceğini de bildirdi.

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