Dev Alman bankası Deutsche Bank’tan enflasyon ve döviz kuru tahmini

Bloomberg’den Kerim Karakaya’nın haberine göre, Alman Deutsche Bank, dolar/TL için 2023 ve 2024 tahminlerini yukarı çekti.

Türkiye’de temmuz ayında enflasyonun ve dış ticaret açığının beklentilerin üzerinde artması, Türk Lirası’nın zayıflamasına neden oluyor. Bu durum, uluslararası finans kuruluşlarının TL’ye yönelik tahminlerini de revize etmelerine yol açıyor.

Alman Deutsche Bank, dolar/TL için 2023 yılı sonu tahminini 27’den 32’ye, 2024 yılı sonu tahminini ise 35 TL’ye yükseltti. Bankanın analistleri, Türkiye’de fiyat artışlarının ve politika yapıcıların enflasyonla mücadelede karşılaştıkları zorlukların TL’yi baskıladığını belirtti.

HSBC de TL’ye yönelik beklentisini yükseltti

İngiliz HSBC de benzer bir şekilde dolar/TL beklentisini yükseltmişti. HSBC, 2023 sonu için 27’den 29’a, 2024 için ise 29’dan 32’ye çıkarmıştı. Banka, dış ticaret açığındaki artışın ve yüksek enflasyonun cari dengeyi ve reel faizleri olumsuz etkilediğine işaret etmişti.