Dev altın külçesini buldu tek lafı altın avını başlattı. Yeri söyledi dedektörü kapan koşa koşa gidiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Dev altın külçesini buldu tek lafı altın avını başlattı. Yeri söyledi dedektörü kapan koşa koşa gidiyor
Avustralya'da altına hücumunun sona ermesinin üzerinden 170 yıl geçtikten sonra bir adam, Victoria eyaletinde 240 bin Avustralya doları (yaklaşık 4 milyon 822 bin lira) değerinde külçe buldu. Bölgeyi söyleyen adam altına hücumu tekrar başlattı.

NTV'nin haberine göre, Victoria'nın en ünlü "Altın üçgeni" bölgesinde, Bendigo, Ballarat ve St Arnaud arasında bulunan dev altın dünyada büyük ses getirdi. Keşfedilen külçenin değeri 240 bin Avustralya doları (yaklaşık 4 milyon 822 bin lira) olarak belirlendi.

Şanslı define avcısı, keşfettiği altın külçesini Lucky Strike Gold maden arama dükkanına götürdü. Altını bulduğu yerin adını da söyleyince altına hücumu tekrar başlattı. Dedektörü kapan bölgeye akın ederek altın aramaya başladı.

Define avcısından külçeyi satın alan Darren Kamp, dükkânına sık sık uğrayan altın arayıcılarını genellikle eli boş gönderdiğini ancak bu seferki durumun farklı olduğunu belirtti.

ÇIKARILACAK ALTIN MİKTARI 2 MİLYON KİLO

Kamp, külçenin değerini 100 bin doların üzerinde tahmin etti ve güncel altın fiyatlarına göre 240 bin Avustralya doları (yaklaşık 4 milyon 822 bin lira) olarak belirledi.

40 yılı aşkın süredir madencilik yaptığını ancak bu kadar büyük tek parça altını ilk defa gördüğünü belirten Kamp, külçeyi satın alarak ona "Lucky Strike" adını verdi.

Victoria Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun tahminlerine göre, Victoria'nın orta ve kuzey bölgelerinde keşfedilmemiş yaklaşık 2 milyon kilogram altın bulunuyor.

Victoria Maden Arayıcıları ve Madencileri Derneği Başkanı Lynnie Hindle, bu büyük keşfin yeni bir altın arama furyasına neden olduğunu ve şu anda Victoria'da 50 bin kişinin maden arama hakkına sahip olduğunu belirtti.

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