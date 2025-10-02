Dev derbinin hakemi belli oldu! İşte Galatasaray-Beşiktaş maçında düdük çalacak isim...

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem Yasin Kol görev yapacak.



Ligde 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle;

Cuma:



20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün



20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: Ali Şansalan



4 Ekim Cumartesi:



14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan



17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe



20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Yasin Kol

5 Ekim Pazar:



14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu



17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır



20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın



20.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

