Uğurcan Çakır soru işaretlerini ortadan kaldırdı!

Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrası kaleyi emanet ettiği Uğurcan Çakır, Alanyaspor ve Liverpool maçlarındaki performansıyla soru işaretlerine nokta koydu. Ligde Alanyaspor karşısında Galatasaray'a galibiyeti getiren isimlerinden biri olan Uğurcan Çakır, mücadeleyi 8 kurtarışla tamamladı ve Süper Lig'de bir maçta yaptığı kurtarış rekorunu egale etti.

UĞURCAN ÇAKIR LIVERPOOL MAÇINDA DA GÜVEN VERDİ!

Uğurcan Çakır, Alanyaspor maçının ardından Liverpool maçında da devleşti. Özellikle Hugo Ekitike ve Florian Wirtz'in pozisyonlarında kalesinde geçit vermeyen başarılı eldivene, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden destek verdi.

