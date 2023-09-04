Dev fabrika iflas bayrağını çekti. Yüzlerce kişi işsiz kaldı tazminatlarını bile alamadı

Özgür Kocaeli'nin haberine göre, uzun zamandır icralarla gündeme gelen Uzuntarla’daki Elimsan fabrikasının konkordato süresi doldu ve fabrika tamamen kapandı. 2022 yılında konkordato ilan eden fabrikada işçiler aylarca maaş alamadı.

Son bir yıldır hiç üretimin de olmadığı fabrikada konkordato süresi doldu ve Suudi Arabistanlı yatırımcı fabrikanın tüm faaliyetlerini durdurdu. Sadece insan kaynakları personellerini bırakan yatırımcı, 200’ün üzerinde mavi ve beyaz yakalı işçinin işine son verdi.

VALİ DEVREYE GİRMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl işçilerin maaşlarının verilmemesi üzerine iş yerinde örgütlü olan Birleşik Metal-İş Sendikası, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından kasım ayında Vali Yavuz’un devreye girmesiyle birlikte Ücret Garanti Fonu’ndan çalışanlara 3 aylık ödeme yapıldı.

Ancak temmuz, ağustos ve eylül maaşı olan bu paranın ardından işçilerin maaşları hiç ödenmedi. İşçiler konkordato nedeniyle sigortaları yattığı için farklı bir yerde işe de giremedi. Büyük sıkıntının yaşandığı fabrikada 300 işçinin yüzde 50’si işten çıkarak başka işlere yerleşti.

İŞÇİLER MAĞDUR

Hiçbir haklarını almadan işten çıkarılan işçilerin içeride bulunan tazminatları ve alacaklarının nasıl ödeneceği bilinmiyor. İşten çıkarılan işçiler, Elimsan işvereninin kendilerini çok mağdur ettiğini, mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda destek istediklerini belirtti. İşçilerin haklarının nasıl verileceği ise bilinmiyor.