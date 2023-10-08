İplik devi 3 şirketiyle konkordato talep etti

Türkiye’deki tekstil firmalarının başında gelen 65 yıllık Emek AŞ ve grubunun iki şirketinden sonra sektörün büyük 3 firması daha konkordato talep etti.

HalkTV’nin haberine göre; Tekirdağ Asliye Tic. Mahkemesi’ne yapılan başvuruda Kale İplik Sanayi ve Dış Tic. AŞ, Fırat Elyaf Sanayi ve Ticaret AŞ ile Fiberteks Tekstil San. ve Dış Tic. AŞ için konkordato talep edildi. Bilindiği gibi, konkordato koruması altındaki şirketlere haciz yapılamıyor.

ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkeme yapılan başvuru üzerine 13 Eylül’de başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi. Mahkeme komiser heyeti olarak Özkan Yılmaz, Simla Turgutlugil ve Ferahnaz Seval Özel’i görevlendirdi. Şirketin ilk alacaklılar toplantısı 29 Kasım'da yapılacak.

TEMELİ 1990’LARDA ATILDI

Tahsin, Fahrettin ve Hayrettin Elmas’ın sahibi olduğu 3 şirketin temeli 1990’lı yılların ortasında atıldı. Zaman içinde önemli bir büyüme kaydeden şirketler Tekirdağ Çerkezköy’deki tesislerinde üretim yapıyor. Fırat Elyaf AŞ 10 bin metrekare alan üzerinde üretim yapıyor. Grubun önemli şirketlerinden Kale İplik ise 14 bin metrekare alan üzerinde üretim yapıyor.

500’DEN FAZLA KİŞİ ÇALIŞIYOR

Kale İplik, üretimin yüzde 70’ini Avrupa, ABD ve Orta Doğu’ya ihraç ediyor. Üretimin yüzde 30’u ise iç piyasada satılıyor. Grup şirketlerinde 500’ü aşkın kişi çalışıyor.